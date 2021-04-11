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Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико

11.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико
Фото: svaboda.org
Политический обозреватель - про преемника Лукашенко, переговоры с Тихановской и будущее протеста.

Политический обозреватель Артем Шрайбман на «Канале здравого смысла» поделился мнением про перспективы ухода Александра Лукашенко и кто может быть его преемником. Пойдет ли Лукашенко на переговоры с Светланой Тихановской? В чем главная задумка голосования на платформе «Голос», по мнению Шрайбмана. Как команде Тихановской этим правильно воспользоваться и что будет с протестом Беларуси.

Артем Шрайбман поделился мнением относительно перспективы развития отношений России и Беларуси, каким образом Путин оказывает давление на Лукашенко и пойдет ли на переговоры с Тихановской.


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