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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шрайбман: Умным ходом для Лукашенко было бы сейчас выпустить Бабарико Каким образом Путин оказывает давление на Лукашенко.

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