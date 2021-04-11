Источник материала: UDF



Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya





С того дня мы ещё очень долго не ощущали себя в безопасности. Прошло 10 лет — и режим сделал всё, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом», — сказала Светлана Тихановская. «11 апреля 2011 года была подорвана наша безопасность. [...] 11 апреля 2011 года было подорвано наше доверие суду. [...] 11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность. Весь Минск был напуган, мобильная связь не работала от перегрузок, люди искали родных по больницам и не понимали, что происходит, потому что вместо новостей слышали ужасные слухи.С того дня мы ещё очень долго не ощущали себя в безопасности. Прошло 10 лет — и режим сделал всё, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом», — сказала

«Даже в самые тяжёлые дни белорусы показывают, что мы — нация, которой хочется гордиться. И нация, которая борется — за новую Беларусь, где все заключённые по политическим мотивам на свободе и реабилитированы, где мы чувствуем себя безопасно и можем планировать свое будущее, где закон не просто соблюдается, но и равен абсолютно для всех.



А сегодня каждый может прийти к памятнику на станции метро Октябрьская, возложить цветы, поставить свечи и почтить минутой молчания всех погибших в этой трагедии, которая никогда не должна повториться».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: 11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская высказалась о трагедии в минском метро 11 апреля 2011 года. Тогда от взрыва погибли 15...

Политик напомнила, что сейчас, как и 10 лет назад, белорусы помогают друг другу.