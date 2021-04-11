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Тихановская: 11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность

11.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская: 11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность
Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская высказалась о трагедии в минском метро 11 апреля 2011 года. Тогда от взрыва погибли 15 человек. По официальной версии пострадали более 200 человек, по неофициальной — более 400. Спустя два часа после трагедии на место взрыва приехал Александр Лукашенко с шестилетним на то время сыном Колей. Спустя пару дней нашли виновных в теракте — слесаря и сварщика, Ковалёва и Коновалова. Их расстреляли.

«11 апреля 2011 года была подорвана наша безопасность. [...] 11 апреля 2011 года было подорвано наше доверие суду. [...] 11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность. Весь Минск был напуган, мобильная связь не работала от перегрузок, люди искали родных по больницам и не понимали, что происходит, потому что вместо новостей слышали ужасные слухи.

С того дня мы ещё очень долго не ощущали себя в безопасности. Прошло 10 лет — и режим сделал всё, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом», — сказала Светлана Тихановская.


Политик напомнила, что сейчас, как и 10 лет назад, белорусы помогают друг другу.

«Даже в самые тяжёлые дни белорусы показывают, что мы — нация, которой хочется гордиться. И нация, которая борется — за новую Беларусь, где все заключённые по политическим мотивам на свободе и реабилитированы, где мы чувствуем себя безопасно и можем планировать свое будущее, где закон не просто соблюдается, но и равен абсолютно для всех.

А сегодня каждый может прийти к памятнику на станции метро Октябрьская, возложить цветы, поставить свечи и почтить минутой молчания всех погибших в этой трагедии, которая никогда не должна повториться».
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская высказалась о трагедии в минском метро 11 апреля 2011 года. Тогда от взрыва погибли 15...
 
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