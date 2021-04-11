Источник материала: UDF



Политзаключенная журналистка Дарья Чульцова. Фото Надежды Бужан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 34 607 задержаний, 1038 фигурантов уголовных дел, 522 заключенных — статистика репрессий С августа 2020 года возбуждено 2407 дел «экстремистской направленности».

На сегодня правозащитникам известны 1038 фигуранта уголовных дел политического характера, под следствием или уже осужденные. Эта цифра неполная, так как при таком масштабе волонтеры и СМИ неспособны узнать все имена.Известно о 522 заключенных по делам политического характера. 352 из них правозащитники по результатам детального изучения дел уже признали политзаключенными.С августа 2020 года возбуждено 2407 дел «экстремистской направленности», сообщал 4 марта бывший председатель Следственного комитета. Под «экстремистской направленностью» сейчас понимаются дела политического характера. За последний месяц заводились новые дела, арестовывали новых людей.Среди самых известных белорусских политзаключенных —, соратница. Ее пытались силой вывезти за границу, но она на пограничном шлагбауме порвала паспорт. Вместе с Тихановской она номинирована на Нобелевскую премию мира.За решеткой уже почти год остается и муж Светланы Тихановской, Сергей.Уже почти год в заключении остаются также такие оппоненты, какЗа решеткой — и гражданка Швейцарии белорусского происхождения, вина которой в том, что она сорвала балаклаву с омоновца, который задерживал мирных демонстранток.Огромное возмущение в соседней Польше вызвали последние аресты деятелей польского национального меньшинства.За решеткой остаются 11 журналистов, некоторые из них — лауреаты национальных и международных журналистских премий. Прекратили выход практически все независимые газеты, независимых ТВ и радио в стране нет с 1996 года.Всего по состоянию на 31 марта из сообщений МВД и списков правозащитников было известно о более 34 607 политически мотивированных задержаниях. Больше всего задержаний было 9-12 августа, а также в октябре и ноябре, задержания продолжаются до сих пор. В феврале задерживали не менее 511 человек, в марте — 1139 человек.Тяжелые удары нанесены по академической свободе. По подсчетам сообщества «Честные люди», из университетов за политику отчислены как минимум 243 студента, уволен 31 преподаватель.Всего за помощью к фондам солидарности обратились более 2965 уволенных по политическим мотивам.По подсчетам «Нашей Нивы», не менее 335 предприятий и бизнесов попали под экономические репрессии за поддержку протестов.Это самые массовые политические репрессии в Европе за последние 40 лет. Ничего подобного не было со времен фашистской диктатуры «черных полковников» в Греции 1970-х. Даже в период «военного положения» в Польше 1980-х в пропорции на душу населения репрессировано было меньшее количество людей.Для сравнения: если бы в пропорции на душу населения столько же людей задержали в России, это составило бы 515 000. Если бы в Украине или Польше — 145 тысяч.