ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что делать при укусе клеща? Советы эксперта

11.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Что делать при укусе клеща? Советы эксперта
Фото: Pixabay
Выбираясь отдохнуть на природу в лес или парки, не стоит забывать о профилактике укусов от клещей. Как себя обезопасить и что делать, если вы уже обнаружили на себе клеща? Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Николай Долдо.

Во-первых, эксперт советует по возможности надевать светлую одежду с длинным рукавом и капюшоном. Штаны лучше заправить в носки, чтобы не было голых участков тела. Ведь клещи могут находиться и на траве. Также стоит использовать специальные средства, которые отпугивают насекомых.

В идеале нужно осматривать свое тело и одежду каждые 15 минут. Но после возвращения это нужно сделать обязательно и очень тщательно.

Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита врач назвал вакцинацию.

Если вы все же обнаружили на своём теле клеща, лучше сразу же обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления. Если такой возможности нет, то можно попытаться удалить его самостоятельно, но потом все равно показаться медикам.

Извлекать клеща нужно очень осторожно, не сдавливая руками его тело. Не делайте резких движений. После удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом.

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике», - подытожил специалист.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В идеале нужно осматривать свое тело и одежду каждые 15 минут.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Плюс 28 лет к жизни»: шведские ученые о влиянии алкоголя на организм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by