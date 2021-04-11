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рассказал

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике», - подытожил специалист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что делать при укусе клеща? Советы эксперта В идеале нужно осматривать свое тело и одежду каждые 15 минут.

Во-первых, эксперт советует по возможности надевать светлую одежду с длинным рукавом и капюшоном. Штаны лучше заправить в носки, чтобы не было голых участков тела. Ведь клещи могут находиться и на траве. Также стоит использовать специальные средства, которые отпугивают насекомых.В идеале нужно осматривать свое тело и одежду каждые 15 минут. Но после возвращения это нужно сделать обязательно и очень тщательно.Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита врач назвал вакцинацию.Если вы все же обнаружили на своём теле клеща, лучше сразу же обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления. Если такой возможности нет, то можно попытаться удалить его самостоятельно, но потом все равно показаться медикам.Извлекать клеща нужно очень осторожно, не сдавливая руками его тело. Не делайте резких движений. После удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом.