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«Плюс 28 лет к жизни»: шведские ученые о влиянии алкоголя на организм

11.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Плюс 28 лет к жизни»: шведские ученые о влиянии алкоголя на организм
Фото: pixabay
Шведские ученые из Каролинского института опубликовали исследование, в котором говорится о влиянии алкоголя на организм человека. По словам исследователей, отказ от спиртного способен продлить жизнь на 28 лет, пишет Express.

Ученые в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Исследования показали, что летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Эксперты отметили, что спиртное даже в малых дозах значительно влияет на возникновение онкологии, слабоумия, импотенции и бесплодия. Алкоголь также негативно воздействует на сердце, мозг и печень.
 
 
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Ученые в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков.
 
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