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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Плюс 28 лет к жизни»: шведские ученые о влиянии алкоголя на организм Ученые в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков.

Ученые в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Исследования показали, что летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.Эксперты отметили, что спиртное даже в малых дозах значительно влияет на возникновение онкологии, слабоумия, импотенции и бесплодия. Алкоголь также негативно воздействует на сердце, мозг и печень.