Источник материала: UDF



Фото: Следственный комитет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страшная авария в Пинском районе: погибли 18-летняя девушка и 27-летний водитель Во время движения мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет.

За рулем Nissan находился 27-летний житель Пинска, с ним в машине ехала 18-летняя пассажирка. Автомобиль двигался по трассе Р-8 Лунинец-Пинск.Во время движения мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет, врезался в деревья и загорелся. Мужчина и девушка скончались на месте от полученных телесных повреждений.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.