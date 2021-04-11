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Чалый: Речь Бабарико в суде — предвыборное выступление

11.04.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чалый: Речь Бабарико в суде — предвыборное выступление
Виктор Бабарико в суде Московского района Минска / Oksana Manchuk/BelTA
Независимый аналитик Сергей Чалый в субботнем стриме на канале «Чалый live» высказался о выступлении Виктора Бабарико в суде:

«Речь очень хорошо срежессирована и очень хорошо написана. Наверно он думал о ней очень долго. Наверно это одна их лучших его речей. Что меня поразило: эта речь выглядит не как последнее слово подсудимого, эта речь структурирована как предвыборное выступление. Это свидетельство несломленности и личного мужества этого человека».


Виктор Бабарико выступил в суде 6 апреля. Экс-претендент в президенты и банкир заявил, что дело в отношение его — политически-мотивированное.

«[Уголовные преследования] не преследуют цели установления вины, доказательства этой вины. Они преследуют только одну цель изначальную. А именно: неучастие мое в политическом процессе, на этих выборах президента Республики Беларусь. Об этом я говорил с самого начала», — сказал Бабарико.


Его выступление длилось около 50 минут.

«Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая [когда объявил о президентских амбициях]. Были последствия для моего дела, которому я отдал 25 лет, для людей, с которыми работал, для моего сына, для друзей. Я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — закончил своё выступление банкир. После этого он отказался от дачи показаний.


 
Теги: Минск
 
 
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Его выступление длилось около 50 минут.
 
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