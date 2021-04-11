ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Информация о дополнительных ПЦР-тестах для поездок в Турцию не подтвердилась

11.04.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ранее ряд СМИ написал о том, что для поездок в Турцию необходим определенный вид ПЦР-тестов - только на бумажном носителе и непременно с синей печатью.



Достоверность этой информации не подтвердили официальные власти Турции, констатирует ТАСС.

Так официально в Управлении гражданской авиации Турции сообщили о том, что не вводилось никаких дополнительных требований к ПЦР-тестам на COVID-19 для въезда в страну. Нет официальной информации и о том, что как-то поменялись требования для белорусов или граждан других стран.

Напомним, Турция ввела обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну еще в декабре 2020-го года.

Ранее сайт РСТО сообщал о том, что отрицательные тесты в Турции будут требовать минимум до 26 мая 2021-го года. ПЦР-тестирование должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Тесты не нужны только детям младше 6 лет. К слову, не понадобится справка транзитным или следующим трансфером пассажиров через территорию в третьи страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее ряд СМИ написал о том, что для поездок в Турцию необходим определенный вид ПЦР-тестов - только на бумажном носителе и непременно с синей печатью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалый: Речь Бабарико в суде — предвыборное выступление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by