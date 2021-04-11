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Информация о дополнительных ПЦР-тестах для поездок в Турцию не подтвердилась
Источник материала: Партизан
Ранее ряд СМИ написал о том, что для поездок в Турцию необходим определенный вид ПЦР-тестов - только на бумажном носителе и непременно с синей печатью.
Достоверность этой информации не подтвердили официальные власти Турции, констатирует
Так официально в Управлении гражданской авиации Турции сообщили о том, что не вводилось никаких дополнительных требований к ПЦР-тестам на COVID-19 для въезда в страну. Нет официальной информации и о том, что как-то поменялись требования для белорусов или граждан других стран.
Напомним, Турция ввела обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну еще в декабре 2020-го года.
Ранее сайт РСТО сообщал о том, что отрицательные тесты в Турции будут требовать минимум до 26 мая 2021-го года. ПЦР-тестирование должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Тесты не нужны только детям младше 6 лет. К слову, не понадобится справка транзитным или следующим трансфером пассажиров через территорию в третьи страны.
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Ранее ряд СМИ написал о том, что для поездок в Турцию необходим определенный вид ПЦР-тестов - только на бумажном носителе и непременно с синей печатью.
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