Информация о дополнительных ПЦР-тестах для поездок в Турцию не подтвердилась









ТАСС. Достоверность этой информации не подтвердили официальные власти Турции, констатирует





Так официально в Управлении гражданской авиации Турции сообщили о том, что не вводилось никаких дополнительных требований к ПЦР-тестам на COVID-19 для въезда в страну. Нет официальной информации и о том, что как-то поменялись требования для белорусов или граждан других стран.





Напомним, Турция ввела обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну еще в декабре 2020-го года.





Ранее сайт РСТО сообщал о том, что отрицательные тесты в Турции будут требовать минимум до 26 мая 2021-го года. ПЦР-тестирование должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Тесты не нужны только детям младше 6 лет. К слову, не понадобится справка транзитным или следующим трансфером пассажиров через территорию в третьи страны.



