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Geely обновила бюджетный кросс-хэтчбек Vision X3

11.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На китайском рынке Geely Vision X3 длиной без малого 4 м дебютировал летом 2017 года, а теперь в компании подготовили плановое обновление автомобиля.


Обновленный «паркетник» получил приставку Pro в обозначении и внешне от дореформенного варианта отличается в первую очередь новыми бамперами, радиаторной решеткой с вогнутыми вертикальными прутьями в духе флагманского кроссовера KX11 и 16-дюймовыми колесными дисками иного дизайна.



А вот интерьер Vision X3 дизайнеры решили изменить серьезно. У Pro-версии новая комбинация приборов (причем они по-прежнему аналоговые с монохромным экраном по центру), а восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы G-Link больше не вписан в переднюю панель, а установлен над ней.


Автомобиль по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором — он развивает 109 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Шасси с полузависимой подвеской сзади принципиально не дорабатывали, поэтому привод у Vision X3 Pro только передний.


Продажи Vision X3 Pro на родине начнутся в этом месяце, но цен в Geely пока не озвучили. Нынешний кросс-хэтчбек доступен в Китае по цене от 50 тысяч юаней (7600 долларов в пересчете). Об экспорте субкомпактного «паркетника» в компании также ничего не говорят, но для рынка ТС китайцы анонсировали пока неизвестный кроссовер с мягкогибридной установкой — не исключено, что это будет обновленный Atlas, также с приставкой Pro. Дебют машины запланирован на этот год, так что все подробности не за горами.

 
 
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На китайском рынке Geely Vision X3 длиной без малого 4 м дебютировал летом 2017 года, а теперь в компании подготовили плановое обновление автомобиля.
 
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