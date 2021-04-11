Geely обновила бюджетный кросс-хэтчбек Vision X3

Источник материала: Tut.by

На китайском рынке Geely Vision X3 длиной без малого 4 м дебютировал летом 2017 года, а теперь в компании подготовили плановое обновление автомобиля.





Обновленный «паркетник» получил приставку Pro в обозначении и внешне от дореформенного варианта отличается в первую очередь новыми бамперами, радиаторной решеткой с вогнутыми вертикальными прутьями в духе флагманского кроссовера KX11 и 16-дюймовыми колесными дисками иного дизайна.









А вот интерьер Vision X3 дизайнеры решили изменить серьезно. У Pro-версии новая комбинация приборов (причем они по-прежнему аналоговые с монохромным экраном по центру), а восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы G-Link больше не вписан в переднюю панель, а установлен над ней.





Автомобиль по-прежнему оснащается 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором — он развивает 109 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Шасси с полузависимой подвеской сзади принципиально не дорабатывали, поэтому привод у Vision X3 Pro только передний.





Продажи Vision X3 Pro на родине начнутся в этом месяце, но цен в Geely пока не озвучили. Нынешний кросс-хэтчбек доступен в Китае по цене от 50 тысяч юаней (7600 долларов в пересчете). Об экспорте субкомпактного «паркетника» в компании также ничего не говорят, но для рынка ТС китайцы анонсировали пока неизвестный кроссовер с мягкогибридной установкой — не исключено, что это будет обновленный Atlas, также с приставкой Pro. Дебют машины запланирован на этот год, так что все подробности не за горами.