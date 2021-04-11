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В Пинском районе Nissan влетел в дерево и сгорел - погибли водитель и 18-летняя пассажирка

11.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии в Пинском районе, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По предварительной информации, ночью 11 апреля 27-летний водитель Nissan двигался по трассе Р8 Лунинец — Пинск, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и загорелся.

В результате ДТП водитель и 18-летняя пассажирка легковушки от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.


Фото: ГАИ

В областной ГАИ добавили, что водитель не имел права управления автомобилем.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК...
 
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