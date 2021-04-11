Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы

Раньше отношение к происходящим в мире изменениям выражали с помощью песен, стихов или банальных разговоров по душам. Сегодня эту функцию взяли на себя мемы. Мем — это не просто шутка в интернете, а социокультурный феномен, знак и символ, с помощью которого общаются современные люди.

Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?

Как мемы помогают нам осмыслить и принять реальность, рассказывает Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор "Блога злобного культуролога".

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