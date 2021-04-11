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"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы
11.04.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?
Как мемы помогают нам осмыслить и принять реальность, рассказывает Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор "Блога злобного культуролога".
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Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете?
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