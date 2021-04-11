ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы

11.04.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемы
Раньше отношение к происходящим в мире изменениям выражали с помощью песен, стихов или банальных разговоров по душам. Сегодня эту функцию взяли на себя мемы. Мем — это не просто шутка в интернете, а социокультурный феномен, знак и символ, с помощью которого общаются современные люди.

Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?

Как мемы помогают нам осмыслить и принять реальность, рассказывает Оксана Мороз, кандидат культурологии, исследователь цифровой среды и автор "Блога злобного культуролога".

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете?
 
Новости дня
Новости разные
 
Geely обновила бюджетный кросс-хэтчбек Vision X3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by