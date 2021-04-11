Макей: Лукашенко давно планировал «разбор полетов» по деятельности МИД

Оптимизация загранучреждений и центрального аппарата — это процесс постоянный, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1». Стенограмма размещена на сайте внешнеполитического ведомства.





«Времена меняются, ситуация в каких-то странах меняется, где-то нестабильность, особенно если взять Африканский, Латиноамериканский континенты, — сказал он. — Меняется политическая конъюнктура. И нам приходится реагировать на все эти вещи. Мы небольшая страна, у нас нет геополитических амбиций, фантомных болей. Президент много раз говорил на сей счет: мы хотим лишь мирно жить, торговать с теми государствами, которые готовы работать с нами и проявляют готовность идти нам навстречу. Поэтому постоянно смотрим на то, как развиваются наши отношения с теми или иными странами на том или ином континенте».

По словам Макея, если в течение нескольких лет нет никакой отдачи, в первую очередь в плане внешнеэкономической деятельности, то МИД обсуждает с правительством и другими заинтересованными ведомствами работу посольств.

«Поэтому ничего сенсационного в этом совещании (совещание у Александра Лукашенко по оптимизации сети белорусских загранучреждений 6 апреля. — БелаПАН.) не было. Это было нормальное, обычное, заранее спланированное совещание, на котором обсуждалась стратегия деятельности Министерства иностранных дел на внешних рынках. И, естественно, те предложения, которые мы выработали вместе с правительством, другими структурами, были поддержаны главой государства, и мы будем работать в этом направлении», — сказал Макей.

Он не стал конкретизировать, в каких странах будут оптимизированы или открыты новые посольства: «Потому что, прежде чем открыть загранучреждение, нам предстоит проделать большую работу, получить согласие властей того или иного государства. Но в результате той оптимизации, которую мы проведем, наше дипломатическое присутствие нисколько не уменьшится, наоборот, увеличится на вселенских просторах. Какие-то вещи я уже назвал — насчет создания новых генконсульств в Мумбае, Хошимине, Гонконге. Это тоже очень важно с точки зрения присутствия на этих рынках».

На вопрос, планирует ли Беларусь расширять свой дипломатический штат в Индии, Макей отметил: «С учетом того, что Индия — это огромная территория, огромная страна, в которой проживает огромное количество населения, и зачастую охватить из столицы все регионы невозможно, мы приняли решение об открытии генконсульства в финансовой, экономической столице Индии — Мумбае. Поэтому сейчас мы будем работать над этим».

По его словам, предварительная реакция индийских партнеров положительная. «Сейчас мы разработаем конкретный план по реализации этой идеи, этого предложения, с тем чтобы наши дипломаты постоянно присутствовали в Мумбае, где сосредоточено огромное количество финансовых и промышленных центров, — сказал Макей. — Это, кстати, регион, куда и наши туристы весьма охотно ездят. Как показала пандемическая ситуация за прошлый год — и я с удивлением узнал, — очень много наших граждан оказалось в Индии, и их пришлось потом с трудом вывозить оттуда».

Отвечая на вопрос, в каких странах Беларуси чинят препятствия, Макей отметил: «Вы сами знаете, в тех странах, которые ввели санкции против Беларуси в связи с прошедшими в прошлом году президентскими выборами. Это страны Европейского союза, это Великобритания, США, Канада и некоторые присоединившиеся европейские государства. Мы спокойно смотрим на это. Конечно, мы учитываем это в выстраивании нашей внешнеэкономической, внешнеполитической деятельности».

Министр подчеркнул, что белорусские власти будут делать все, чтобы на благосостояние народа это не повлияло. «Хотя, конечно же, иногда это бывает достаточно трудно сделать с учетом радикальной позиции некоторых лиц, которые фактически считают, что санкции — это самый лучший инструмент решения любых вопросов, в том числе и в межгосударственных отношениях, — сказал он. — Мы никогда не будем стремиться к тому, чтобы использовать тематику санкций против народов других государств, против бизнесов других стран, с которыми мы готовы работать и будем работать. Поэтому да, мы учитываем это в нашей деятельности, но будем вырабатывать адекватные шаги по реагированию».