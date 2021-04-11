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Под Пинском машина слетела с дороги и загорелась. Погибли водитель и 18-летняя пассажирка
Источник материала: Onliner
В Пинском районе в ночь на 11 апреля погибли водитель Nissan и его 18-летняя пассажирка. Машина вылетела с дороги, врезалась в деревья и сгорела. Об этом
Все произошло на дороге Р8 Лунинец — Пинск. За рулем автомобиля, двигавшегося в направлении Пинска, был 27-летний мужчина. По предварительной информации следствия, он не справился с управлением и съехал в кювет. После столкновения с придорожными деревьями Nissan загорелся.
Водитель и пассажирка погибли на месте.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть).
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В Пинском районе в ночь на 11 апреля погибли водитель Nissan и его 18-летняя пассажирка. Машина вылетела с дороги, врезалась в деревья и сгорела. Об этом сообщает...
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