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Чалый: «Власти борются с отражением»

11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист – о том, почему все сложнее давать микро и макро анализ белорусской экономики на основании данных статистики.

Чалый: «Власти борются с отражением»

– Потому что у нас власти переходят в режим, когда вместо того, чтобы бороться с явлением – начинают бороться с отражением, – рассуждает Сергей Чалый в субботнем стриме. – С отражением явления, с освещением явления. Из серии: мы не можем ничего сделать с экономикой, так давайте засекретим цифру, либо предпримем изменение методологии таким образом, чтобы эта цифра не выглядела такой страшной.

Экономист приводит в пример рынок труда Беларуси и феномен, тренд на который появился в 2016-м и ускорился в результате политического кризиса 2020-го.  

– А именно – отток квалифицированных кадров. И речь уже не об IT, а о представителях других сфер, которым гораздо сложнее принять такое решение, но которые в конце концов начали его принимать. В том квалифицированные врачи.

По словам эксперта, на рынке труда сейчас огромный недобор, но даже этим цифрам верить нельзя из-за административного вмешательства, направленного на то, чтобы «ситуация выглядела лучше».

– Власти ведут себя удивительным образом. То есть, не имея возможности повлиять на ситуацию, они подрисовывают, руководствуясь: и нам будет казаться, что всё не так уж плохо. 

Такое ощущение, что власти начинают заниматься главным образом производством «кажемости». Не вместо того, а именно потому что управлять экономикой у них сейчас совершенно не получается. 

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Известный экономист – о том, почему все сложнее оценивать микро и макро состояние белорусской экономики на основании данных статистики.
 
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