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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина, с которым вам не суждено быть, согласно вашему гороскопу С этим человеком у вас нет будущего, даже если кажется, что он ваша судьба.

Вот с каким мужчиной у вас нет будущего согласно вашему гороскопу.Вы чаще всего ищете партнера, над которым смогли бы доминировать. Глубоко внутри вы хотите быть лучше него, но в конечном итоге этого приносит вам больше плохого, а не хорошего. Вам следует сконцентрироваться на поиске такого партнера, который ни в чем не будет вам уступать.Вы всегда четко выделяете набор положительные характеристик, которыми должен обладать привлекательный для вас человек. Взвешивая все «за» и «против», вы сразу понимаете, стоит ли вам знакомиться с ним поближе или нет. Во время этого процесса вы не стремитесь прислушиваться к своему сердцу и чутью, а спустя некоторое время понимаете, что несчастливы в этих отношениях.Вы всегда находите привлекательным того, кто на вас похож. Как правило, это спонтанный, авантюрный человек, готовый устроить вам настоящий эмоциональный аттракцион. Однако вам просто необходим надежный партнер, рядом с которым вы могли бы чувствовать себя в безопасности.Ваша проблема заключается в том, что обычно вы влюблены не в определенного человека, а в саму идею. Такой подход приносит вам немало проблем, заставляя отключить эмоции. Прислушиваться к своему сердцу, безусловно, необходимо, однако никогда не стоит забывать, что одной привязанности не достаточно для построения крепких отношений.Вы обычно находите привлекательными партнеров, которые во многом на вас похожи. Вы хотели бы видеть рядом лидера, способного бросить вам вызов и поставить под сомнение ваш авторитет. Тем не менее, со временем подобные отношения начинают вас утомлять, поэтому вам следует ориентироваться на поиск более приземленного партнера, который будет поддерживать гармонию в ваших отношениях.Вам нравится постоянно осуществлять контроль. Вы стремитесь к идеалу и хотите, чтобы все вокруг не уступали вам в этом желании. Встретив того человека, чья жизнь похожа на настоящий хаос, вы всеми силами надеетесь привести ее в норму. К сожалению, такие отношения никогда не заканчиваются чем-то хорошим.Вы не представляете свою жизнь без любви, поэтому часто по ошибке преподносите свое сердце не тому партнеру. Ваше стремление к взаимности не позволяет вам разобраться в наличии реальных чувств к своему партнеру. Как бы вы ни старались оказаться в отношениях мечты, лучше терпеливо их ждать, чем форсировать изо всех сил.Вы всегда заглядываетесь на тех, кого не можете заполучить. Обычно все заканчивается тем, что вы просто страдаете из-за того, что не можете добиться человека, отношения с которым были для вас обречены с первого дня. Вам необходимо искать такого партнера, который будет вдохновлять вас на последовательные и постоянные отношения.Вы всегда находите привлекательными тех, чьи интересы совершенно не совпадают с вашими. Поначалу такие отношения могут казаться вам достаточно интригующими, но, в конце концов, вы понимаете, что не имеете со своим партнером никаких точек соприкосновения, а значит, здоровые отношения между вами просто невозможны.Вам свойственно влюбляться в независимых и самодостаточных людей. Несмотря на то, что такой партнер будет с уважением относиться к вашему личному пространству, в какой-то момент вы начнете понимать, что ваши чувства игнорируются. Именно поэтому вы должны искать того человека, который будет готов уделять вам достаточно внимания.Ваша главная проблема заключается в том, что вы постоянно пытаетесь подражать своему партнеру, стараясь увидеть в нем самих себя. Однако это совершенно не значит, что именно этот человек является вашей родственной душой и идеально вам подходит.Вы отдаетесь отношениям на полную и считаетесь идеальной мишенью для энергических вампиров. Вы любите безусловно и никогда не сдерживаете свои эмоции, поэтому обычно вас привлекают те, кто способен пробудить в вас целый спектр эмоций. Однако чаще всего вы оказываетесь в позиции того партнера, который отдает, но ничего не получает взамен.