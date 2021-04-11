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Раскрыты малоизвестные особенности рабочего стола iPhone

11.04.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Технические эксперты раскрыли малоизвестные особенности рабочего стола iPhone. Существуют небольшие «фишки», делающие ОС американской компании Apple интересной и продуманной, но о них знают далеко не все владельцы «яблочных» смартфонов.

Раскрыты малоизвестные особенности рабочего стола iPhone

Фото: flickr.com

Быстрый переход к приложению в папке


При появлении пропущенных уведомлений в приложение, которое располагается в каталоге на рабочем столе, можно перейти моментально. Для этого потребуется зажать палец на иконке папки на iPhone с 3D Touch. После выполнения описанных действий необходимо в контекстном меню выбрать приложение с уведомлениями. Программа может располагаться на любой странице в каталоге, но данный способ способствует экономии время, затраченного на выполнение необходимых манипуляций.

Перенос нескольких иконок


При перетягивании нескольких иконок нужно продолжать держать одну картинку зажатым пальцем. После этого следует выбрать необходимые для перемещения объекты. Затем произойдёт группировка иконок в автоматическом режиме. Далее останется лишь передвинуть объекты в требуемое место и отпустить палец.

Мгновенная вставка скриншота


Снимок содержимого экрана девайса можно в предельно сжатые сроки передать через AirDrop. После создания скриншота нужно подержать палец на превью-изображении в течение секунды. Этого времени достаточно для открытия меню «Поделиться». Эта особенность типична не только для рабочего стола iPhone, но и для других мест в системе.
 
 
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Снимок содержимого экрана девайса можно в предельно сжатые сроки передать через AirDrop.
 
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