Источник материала: UDF

Фото: flickr.com

Быстрый переход к приложению в папке

Перенос нескольких иконок

Мгновенная вставка скриншота

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыты малоизвестные особенности рабочего стола iPhone Снимок содержимого экрана девайса можно в предельно сжатые сроки передать через AirDrop.

При появлении пропущенных уведомлений в приложение, которое располагается в каталоге на рабочем столе, можно перейти моментально. Для этого потребуется зажать палец на иконке папки на iPhone с 3D Touch. После выполнения описанных действий необходимо в контекстном меню выбрать приложение с уведомлениями. Программа может располагаться на любой странице в каталоге, но данный способ способствует экономии время, затраченного на выполнение необходимых манипуляций.При перетягивании нескольких иконок нужно продолжать держать одну картинку зажатым пальцем. После этого следует выбрать необходимые для перемещения объекты. Затем произойдёт группировка иконок в автоматическом режиме. Далее останется лишь передвинуть объекты в требуемое место и отпустить палец.Снимок содержимого экрана девайса можно в предельно сжатые сроки передать через AirDrop. После создания скриншота нужно подержать палец на превью-изображении в течение секунды. Этого времени достаточно для открытия меню «Поделиться». Эта особенность типична не только для рабочего стола iPhone, но и для других мест в системе.