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Врач рассказал о первых признаках тромбоза

11.04.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врач рассказал о первых признаках тромбоза
Фото: pixabay.com
Врач-кардиолог Юрий Беленков перечислил первые признаки тромбоза, которые нельзя игнорировать.
Врач рассказал о первых признаках тромбоза

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист рассказал, что образование тромбов — универсальная реакция организма при травме, однако при патологических состояниях это может быть крайне опасно.

«При каких состояниях образуются венозные тромбы? Варикозное расширение вен и сопутствующий тромбофлебит, длительная мобилизация конечности или нахождение в неудобной позиции. Причинами артериального тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, мерцательная аритмия, травма, долгий приём оральных контрацептивов», — отметил кардиолог.


Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры, а также потемнение пальцев ног, зябкость конечностей, резкая боль.
 
 
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Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры.
 
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