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«При каких состояниях образуются венозные тромбы? Варикозное расширение вен и сопутствующий тромбофлебит, длительная мобилизация конечности или нахождение в неудобной позиции. Причинами артериального тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, мерцательная аритмия, травма, долгий приём оральных контрацептивов», — отметил кардиолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач рассказал о первых признаках тромбоза Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры.

В беседе сспециалист рассказал, что образование тромбов — универсальная реакция организма при травме, однако при патологических состояниях это может быть крайне опасно.Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры, а также потемнение пальцев ног, зябкость конечностей, резкая боль.