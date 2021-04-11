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Врач рассказал о первых признаках тромбоза
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Врач рассказал о первых признаках тромбоза
В беседе с
«При каких состояниях образуются венозные тромбы? Варикозное расширение вен и сопутствующий тромбофлебит, длительная мобилизация конечности или нахождение в неудобной позиции. Причинами артериального тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, мерцательная аритмия, травма, долгий приём оральных контрацептивов», — отметил кардиолог.
Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры, а также потемнение пальцев ног, зябкость конечностей, резкая боль.
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Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры.
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