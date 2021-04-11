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Косметика от кондитерской фабрики: не удивляйтесь

11.04.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кондитерская фабрика «Красный пищевик» в партнерстве с косметической компанией разрабатывает линейку косметики для ухода за кожей на основе пектина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время совместный продукт разрабатывают и тестируют технологи. Уже ясно, что он подойдет для молодой кожи и будет выпускаться в виде увлажняющего дневного и ночного геля для лица, очищающей маски-пленки, эмульсии для проблемной кожи и бальзама для губ. Рабочее название этой продуктовой линейки — «ПекTEEN».

Разработчики объясняют, что основа новых продуктов — пектин, который проявляет вяжущие, успокаивающие и легкие эксфолиирующие свойства, его применение показано при акне, а также при проблемной и жирной коже. Показан пектин и для чувствительной кожи: он смягчает и несколько укрепляет поверхностный слой эпидермиса.

Продавать новинки производители готовятся в фирменных сетях и аптеках. «Красный пищевик» прогнозирует, что продажи продуктов ТМ «ПекTEEN» стартуют весной 2022 года.

В планах изготовителя — расширить ассортимент и запустить линейки бьюти-средств на основе натурального меда и шоколада.
 
 
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Кондитерская фабрика «Красный пищевик» в партнерстве с косметической компанией разрабатывает линейку косметики для ухода за кожей на основе пектина. Об этом...
 
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