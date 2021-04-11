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Санстанция закрыла до 2023 года поле одной из лучших футбольных школ

11.04.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санстанция закрыла до 2023 года поле ДЮСШ-2 в Борисове, это была единственная площадка в городе, пригодная для тренировок.




Только в ДЮСШ-2 занималось около 250 детей. Не говоря о частных школах.

Официальная причина — поле не соответствует санитарным нормам. Проверка на стадион пришла после жалобы жителя города. ДЮСШ-2 не в состоянии исправить нарушения без государственного бюджета, а его нет, отмечает "Родны футбол".
 
 
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Санстанция закрыла до 2023 года поле ДЮСШ-2 в Борисове, это была единственная площадка в городе, пригодная для тренировок.
 
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