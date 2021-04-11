Санстанция закрыла до 2023 года поле одной из лучших футбольных школ













Только в ДЮСШ-2 занималось около 250 детей. Не говоря о частных школах.





Официальная причина — поле не соответствует санитарным нормам. Проверка на стадион пришла после жалобы жителя города. ДЮСШ-2 не в состоянии исправить нарушения без государственного бюджета, а его нет, отмечает "Родны футбол".



