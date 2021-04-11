До +17℃ и грозы: какой будет погода в Беларуси с 12 по 18 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. На неделе в Беларуси пройдут осадки, но в первой половине будет достаточно тепло, сообщают синоптики Белгидромета.

В понедельник будет без дождей и снега, солнечно, утром небольшие туманы в низменных территориях. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью - от 0 градусов до +7 Днем +12...+14 градусов.

Во вторник, 13 апреля, облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки. Ветер умеренный Температура воздуха ночью будет составлять от + градусов по северным регионам до 9 по южным. Днем во вторник от +7 до +17 тепла.

В среду будет практически такая же погода по стране, как и во вторник. Только ночью могут быть небольшие заморозки. Днем в среду будет также прохладно, особенно в северных районах — от 0 до 12 тепла.

В четверг и пятницу, 15 и 16 апреля, - в страну придет похолодание. По большей части территории пройдут дожди. Не исключены грозы. Влажность будет составлять до 90%. Ветер западный умеренный. При грозах — порывистый. Температура воздуха ночью от 3 до 7 градусов. Днем от 0 до +14.

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие дожди. Утром — туман. Ветер западный умеренный. Столбик термометра опустится в северном регионе до -3 градусов, южнее будет потеплее — в районе +3.

Днем в субботу, 17 апреля, будет от 0 до 9 тепла, а в воскресенье воздух прогреется днем до 11 градусов, однако в Витебской области температура будет значительно ниже в дневное время суток — около 1 градуса тепла.

Что делать автомобилистам?

Автомобилистам, которые в непредсказуемую погоду мучаются вопросом, когда же все-таки можно менять шины, специалисты рекомендуют делать это в период постоянной плюсовой температуры. А именно — когда столбик термометра будет стабильно превышать отметку в 5-6 градусов тепла. Тогда переобувать авто можно смело и без рисков.

Более того, при такой погоде езда на зимних шинах становится небезопасной, при высокой температуре зимняя резина теряет свою эффективность: увеличивается тормозной путь, а сцепка с дорожным покрытием становятся хуже. А значит, аварии становятся более вероятны, говорят эксперты.

Смотрите также: