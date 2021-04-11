Авария произошла на атомном объекте в Иране

Источник материала: ОНТ

На атомном объекте в Натанзе (Иран) произошла авария в распределительной электросети. Об этом 11 апреля информирует Al Arabia.

Уточняется, что инцидент произошел утром 11 апреля на объекте по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошан». В результате происшествия не произошло загрязнения окружающей среды, пострадавших также не было.

Начато расследования, выясняются причины аварии.

Фото: Al Arabia

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