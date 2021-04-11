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Авария произошла на атомном объекте в Иране
Источник материала: ОНТ
На атомном объекте в Натанзе (Иран) произошла авария в распределительной электросети. Об этом 11 апреля
Уточняется, что инцидент произошел утром 11 апреля на объекте по обогащению урана «Шахид Ахмади Рошан». В результате происшествия не произошло загрязнения окружающей среды, пострадавших также не было.
Начато расследования, выясняются причины аварии.
Фото: Al Arabia
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На атомном объекте в Натанзе (Иран) произошла авария в распределительной электросети. Об этом 11 апреля информирует Al Arabia. Уточняется, что инцидент произошел утром 11...
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