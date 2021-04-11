В Японии мужчины-депутаты два дня носили искусственные животы, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются беременные

Источник материала: ОНТ

В Японии трое членов правящей партии в течение двух дней носили жилеты, которые имитируют грудь и живот женщины на позднем месяце беременности. С помощью необычного опыта депутаты пытались понять, с какими проблемами приходится сталкиваться беременным. Об этом информирует Vice.

Жилеты весом 7,3 кг были на политиках постоянно, даже во время сна. Депутаты сняли искусственные животы лишь один раз за два дня – на время пленарного заседания правительства.

Политики признались, что в таких жилетах им было мучительно двигаться, стоять и даже сидеть.

Автором необычной инициативы выступила депутат Такако Судзуки. Женщина решила экспериментальным путем показать мужчинам-депутатам, с какими трудностями во время беременности сталкиваются женщины. Необычный опыт должен помочь разобраться с дискриминацией беременных на рабочих местах.

Фото: masanobu_ogura/Twitter

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