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В Японии мужчины-депутаты два дня носили искусственные животы, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются беременные
Источник материала: ОНТ
В Японии трое членов правящей партии в течение двух дней носили жилеты, которые имитируют грудь и живот женщины на позднем месяце беременности. С помощью необычного опыта депутаты пытались понять, с какими проблемами приходится сталкиваться беременным. Об этом
Жилеты весом 7,3 кг были на политиках постоянно, даже во время сна. Депутаты сняли искусственные животы лишь один раз за два дня – на время пленарного заседания правительства.
Политики признались, что в таких жилетах им было мучительно двигаться, стоять и даже сидеть.
Автором необычной инициативы выступила депутат Такако Судзуки. Женщина решила экспериментальным путем показать мужчинам-депутатам, с какими трудностями во время беременности сталкиваются женщины. Необычный опыт должен помочь разобраться с дискриминацией беременных на рабочих местах.
Фото: masanobu_ogura/Twitter
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В Японии мужчины-депутаты два дня носили искусственные животы, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются беременные
В Японии трое членов правящей партии в течение двух дней носили жилеты, которые имитируют грудь и живот женщины на позднем месяце беременности. С помощью...
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