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У станции метро «Октябрьская» работники метро стоят в почетном карауле в память о жертвах теракта 11 апреля 2011 года (ФОТО)

11.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У станции метро «Октябрьская» работники метро стоят в почетном карауле в память о жертвах теракта 11 апреля 2011 года (ФОТО)

У знака «Река жизни» на станции метро «Октябрьская» работники минского метрополитена отдают дань памяти жертвам теракта, который произошел 11 апреля 2011 года в 17:55.

Тогда от взрывного устройства погибли 15 человек, более 200 были ранены. Ежегодно в этот скорбный день выставляется почетный караул из числа работников метро.

Руководство и другие сотрудники метрополитена возложили цветы к подножию памятного знака и почтили память погибших людей.

Фото: пресс-служба минского метрополитена 

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У знака «Река жизни» на станции метро «Октябрьская» работники минского метрополитена отдают дань памяти жертвам теракта, который произошел 11 апреля 2011 года в 17:55....
 
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