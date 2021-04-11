Что делать при укусе клеща? Советы эксперта

Источник материала: ОНТ

Выбираясь отдохнуть на природу в лес или парки, не стоит забывать о профилактике укусов от клещей. Как себя обезопасить и что делать, если вы уже обнаружили на себе клеща? Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Николай Долдо.

Во-первых, эксперт советует по возможности надевать светлую одежду с длинным рукавом и капюшоном. Штаны лучше заправить в носки, чтобы не было голых участков тела. Ведь клещи могут находиться и на траве. Также стоит использовать специальные средства, которые отпугивают насекомых.

В идеале нужно осматривать свое тело и одежду каждые 15 минут. Но после возвращения это нужно сделать обязательно и очень тщательно.

Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита врач назвал вакцинацию.

Если вы все же обнаружили на своём теле клеща, лучше сразу же обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления. Если такой возможности нет, то можно попытаться удалить его самостоятельно, но потом все равно показаться медикам.

Извлекать клеща нужно очень осторожно, не сдавливая руками его тело. Не делайте резких движений. После удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом.

Фото: Pixabay

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