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Фотофакт. Почетный караул на станции метро «Октябрьская», белорусы несут цветы
Источник материала: Партизан
В Минске в десятую годовщину теракта у памятного знака выставили почетный караул из числа работников метро.
Многие неравнодушные белорусы в воскресенье несут цветы к памятному знаку на месте трагедии.
Фото пресс-служба Минского метрополитена и TUT.by
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В Минске в десятую годовщину теракта у памятного знака выставили почетный караул из числа работников метро.
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