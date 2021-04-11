Команда Лукашенко одержала волевую победу в финале хоккейного турнира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Победа с разгромным счетом. Команда Александра Лукашенко выиграла республиканский турнир любителей хоккея. Счет в матче 12:4 в пользу сборной президента Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Битва на льду, разогрев музыкальный. Перед матчем выступили известные исполнители. Команды настроились, болельщики смогли распеться.

«Одна из самых гостеприимных и теплых публик сегодня была здесь. И каждую песню подпевали, поддерживали. Это безумно приятно. Ты чувствуешь единение», – призналась заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская.

Брестская область открыла счет на первой минуте. А после снова взяла ворота соперников. Болельщики взволнованы. И не зря. В финале команды играют до двух побед. А в прошлом матче брестчане уступили сборной Лукашенко.

«Здесь совсем другая игра, другие эмоции. Хотим доказать, что та игра была проверочная перед экзаменом», – сказал нападающий команды Брестской области Виктор Шаритон.

После перерыва команда главы государства сократила разницу в счете. А Николай Лукашенко сравнял цифры на табло. Затем – вывел дружину вперед. Игроки говорят: одержать победу помогли и трибуны, и наставления тренера в раздевалке.

«В раздевалке он нам сказал, да, вот видите результат на табло. Болельщики всегда есть болельщики. Это шестой игрок. Тренер – мотиватор. А команда президента играет всегда на победу», – отметил нападающий команды президента Республики Беларусь Ярослав Чуприс.

Болельщики требуют «шайбу». А в чьи ворота она попадет – не имеет значения. Ведь это не просто хоккейный матч, а спортивный праздник.

«У нас две команды: Брест и команда президента. Главное – победа. И неважно, кто выиграет», «Суббота – это уже наш, как модно говорить, лайфстайл. Потому что это автопробег, это встреча с единомышленниками и, конечно, это хоккей. В здоровом теле здоровый дух. И здоровая нация», «Отлично все! Просто вообще «пушка»!», – говорят зрители.

У зрителей свои соревнования с призами. Самый желанный, с автографом президента, выиграл Александр Кочнев.

«Я подозреваю, что нужно брать банковскую ячейку, чтобы ее не украли у меня», – заметил Александр.

Еще один трофей достался тренеру минского «Динамо» Крейгу Вудкрафту.

«Чтобы на будущий год выиграл вот такую медаль».

Канадский специалист поздравил Александра Лукашенко с победой и получил талисман на будущий сезон. Остальные болельщики унесли домой фигурки олимпийского факела – символа спорта и здорового образа жизни.