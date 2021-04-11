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Команда Лукашенко одержала волевую победу в финале хоккейного турнира
11.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Победа с разгромным счетом. Команда Александра Лукашенко выиграла республиканский турнир любителей хоккея. Счет в матче 12:4 в пользу сборной президента Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Битва на льду, разогрев музыкальный. Перед матчем выступили известные исполнители. Команды настроились, болельщики смогли распеться.
Брестская область открыла счет на первой минуте. А после снова взяла ворота соперников. Болельщики взволнованы. И не зря. В финале команды играют до двух побед. А в прошлом матче брестчане уступили сборной Лукашенко.
После перерыва команда главы государства сократила разницу в счете. А Николай Лукашенко сравнял цифры на табло. Затем – вывел дружину вперед. Игроки говорят: одержать победу помогли и трибуны, и наставления тренера в раздевалке.
Болельщики требуют «шайбу». А в чьи ворота она попадет – не имеет значения. Ведь это не просто хоккейный матч, а спортивный праздник.
«У нас две команды: Брест и команда президента. Главное – победа. И неважно, кто выиграет», «Суббота – это уже наш, как модно говорить, лайфстайл. Потому что это автопробег, это встреча с единомышленниками и, конечно, это хоккей. В здоровом теле здоровый дух. И здоровая нация», «Отлично все! Просто вообще «пушка»!», – говорят зрители.
У зрителей свои соревнования с призами. Самый желанный, с автографом президента, выиграл Александр Кочнев.
Еще один трофей достался тренеру минского «Динамо» Крейгу Вудкрафту.
«Чтобы на будущий год выиграл вот такую медаль».
Канадский специалист поздравил Александра Лукашенко с победой и получил талисман на будущий сезон. Остальные болельщики унесли домой фигурки олимпийского факела – символа спорта и здорового образа жизни.
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После перерыва команда главы государства сократила разницу в счете, а Николай Лукашенко сравнял цифры на табло.
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