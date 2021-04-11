БАТЭ в скандальном матче сумел уйти от поражения, отыграв у «Минска» два гола

Источник материала: Tut.by

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11 апреля четырьмя матчами завершится четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу . В Минске «горожане» чуть было не одержали сенсационную победу над БАТЭ, но борисовчане сумели отыграться со счета 2:0. При этом, один из голов в ворота «Минска», вероятно, был забит рукой.

Другим украшением тура стало динамовское дерби в Бресте , которое победителя не выявило, но выдалось драматичным, с удалением полевого игрока и помощника тренера.

«Спутник» одержал победу над «Энергетиком-БГУ» . В четвертом туре речичане сумели прервать свою черную полосу без побед и голов в трех стартовых турах.

«Рух» также добыл первую победу, одолев со счетом 1:0 «Ислочь».

Ниже все результаты игр тура.

9 апреля прошел один матч:

«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1

10 апреля прошли три матча:

«Ислочь» — «Рух» — 0:1

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск» — 1:1

11 апреля в туре — четыре игры:

ФК «Минск» — БАТЭ — 2:2

Минск. 11 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: В. Шимусик, А. Ковалев (оба — Осиповичи), Д. Загорельский (Орша).

ФК «Минск»: Пришивалко — Алисейко (Якушевич, 25), Концевой, Чаговец (Касараб, 46), Кейрос (Луцкий, 32), Евдокимов (к), Зинович, Ковалевский, Шрамченко, Богомольский (Сазончик, 91+), Лопес (Пеньчук, 84).

БАТЭ: Чичкан — Я. Филипович, Рыбак, А. Филипович (М.Володько, 66), Карасев (Носко, 76), Нечаев, Яблонский (к), Бессмертный (Умаров, 58), Виллюмссон (Драгун, 54), Милич, Скавыш.

Голы: 1:0 — Касараб (47). 2:0 — Зинович (64). 2:1 — Рыбак (81). 2:2 — Скавыш (92+, с пенальти).

Предупреждения: Бессмертный (32), Милич (56), Скавыш (56), Я. Филипович (58), Лопес (73), Концевой (82).

БАТЭ накануне тура представил документальный фильм о драматичном для команды сезоне 2020 года. Фильм получил название «БАТЭ. Быть первым».

Смотрите трейлер.

А «горожане» представили новую форму на сезон.

Первый тайм показал, что легко борисовчанам не будет. В первые 45 минут игра была равная, а второй тайм начался с холодного душа для БАТЭ.

На 46-й минуте вышедший на замену Максим Касараб точным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот Антона Чичкана.

«Горожане» поймали кураж и полетели забивать еще. И на 64-й минуте воспитанник «Минска» Дмитрий Зинович забил второй мяч.

Тренер борисовчан заменами попробовал переломить ход игры, выпустив Стаса Драгуна и Шохбоза Умарова. Атака БАТЭ стала выглядеть интереснее, и на 80-й минуте Павел Рыбак отыграл один мяч.

Игроки «Минска» стали апеллировать к судье, указывая на то, что Рыбак забивал гол рукой. Но рефери гол засчитал. На повторе с камеры, которая установлена за воротами, было видно, что игрок БАТЭ вероятно сыграл рукой.

В концовке игры гости устроили штурм ворот «Минска» и на первой добавленной минуте заработали пенальти, который реализовал Максим Скавыш.

БАТЭ ушел от поражения в драматичном матче, но гол Павла Рыбака еще долго будут рассматривать под лупой. Ждем разбор в программе АБФФ TV «Судите с нами».

ФК «Гомель» — «Неман» — 0:0

Матч начался.

«Славия» — ФК «Витебск», 18.00;

«Шахтер» — ФК «Сморгонь», 20.00.

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