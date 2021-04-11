Наш герой: что помнят в белорусской деревне о космонавте Коваленке?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Туда и отправились корреспонденты Sputnik Беларусь – увидеть первый дом космонавта и поговорить с родственниками.

Сейчас в Белом осталось 12 домовладений, в них живет 20 человек. Здесь есть асфальт, газ и водопровод – все благодаря заслугам Коваленка. А что в глубинке помнят и знают о своем знаменитом земляке?

"Летчик Володя"

Прежде, чем заехать на малую родину Коваленка, останавливаемся в Крупках – небольшом городе на севере Минской области. Здесь находится краеведческий музей, часть экспозиции в котором посвящена второму белорусскому космонавту (первым стал Петр Климук – Sputnik). Директор учреждения Тамара Больбот рассказывает, как мальчик Володя увлекся космосом.

© Sputnik / Виктор Толочко Архивное фото

В годы войны он часто видел самолетные бои в небе над своей деревней. Однажды недалеко от Белого рухнул советский бомбардировщик. Все мальчишки бегали посмотреть на него – добраться до него по болоту смог только Володя. Он садился в кабину, надевал шлем и представлял себя летчиком. В деревне его так и называли – "летчик Володя".

В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Учитель Зачистинской школы, где тогда учился будущий космонавт, вывел ребят понаблюдать за летящей в ночном небе светящейся точкой. Тогда Володя сказал, что скоро вслед за спутником в космос полетят и люди.

© Sputnik / Виктор Толочко Бюст Коваленка в Крупках

Школу Коваленок окончил лишь с одной четверкой и мечтал о летном училище. Местный колхоз, однако, принял другое решение – отправить амбициозного парня по "целевому" в Ленинградскую военную медицинскую академию. Несмотря на солидный конкурс - 9 человек на место - он поступил в академию, однако вскоре все же поехал проситься в летное (Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков – Sputnik).

После долгих уговоров Володю допустили к экзаменам, однако на ФИЗО произошел конфуз: он потерял сознание. Над ним подшучивали: мол, как это так – в военном училище надо быть физически крепким, а он падает в обморок. Коваленок всех успокоил: дескать, из-за волнения не спал и не ел несколько суток. После чего командиры разрешили парню пересдать нормативы.

Гагарин помог

После окончания училища в 1963-м (тогда Гагарин уже успел слетать в космос) Владимир Коваленок служил в военно-транспортной авиации, летал на Ан-24 сначала в качестве второго пилота, а затем командира самолета. В 1965-м его рассматривали как кандидата в отряд космонавтов, однако так и не зачислили.

Внимание на парня обратил первый космонавт Земли. В 1967 году Коваленка по совету Гагарина зачислили в отряд космонавтов, где он прошел подготовку к полетам на кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях "Салют". Позже Владимир Васильевич признавался, как открытость и улыбчивость Юрия Алексеевича заворожили его.

© Sputnik / Виктор Толочко Шлем и костюм Владимира Коваленка

"В первую их встречу Гагарин по-домашнему спросил у Коваленка, хочет ли он кушать, есть ли у него жилье. А потом они часто встречались, дружили. Владимир Васильевич неоднократно рассказывал нам об этом, когда приезжал в музей", - делится Тамара Больбот.

По ее словам, "когда встречаешься с Коваленком, сам по себе он человек открытый, хотя на первый взгляд кажется неприступным, резковатым и грубым. Душа у него нараспашку – человеческая, большая".

Три полета Коваленка

Владимир Васильевич стал 40-м советским космонавтом и 83-м в мире, на орбиту он летал трижды. Кодовое название космонавта – "Фотон-1". Во время первого полета в 1977 году экипаж не смог состыковаться со станцией "Салют-6", и экспедиция была прекращена досрочно, не успев толком начаться.

По возвращению на Землю, Коваленка и второго космонавта, Валерия Рюмина, обвинили в случившемся. Звезду Героя Советского Союза они не получили. После выяснилось, что сломалась система сближения – космонавты были ни при чем.

© Sputnik / Виктор Толочко Личные вещи белорусского космонавта

Спустя полгода Коваленок отправился второй раз в космос. На этот раз стыковка с "Салютом-6" прошла удачно. В итоге на корабле Владимир провел больше четырех месяцев, выходил в открытый космос.

Однажды, пролетая над Атлантическим океаном, он увидел из космоса советскую рыбную флотилию. В квадрате, где она работала, не было рыбных стай, и Коваленок связался с центром: "такой-то квадрат, такая-то широта, такая-то долгота – передислоцировать флотилию в заданную точку".

"Это стало открытием, что космос, оказывается, может помогать народному хозяйству. Можно его назвать первооткрывателем в этой исследовательской области", - говорит директор музея.

Щи зеленые и куры в томате

В крупском музее много экспонатов Коваленка. Первый летный скафандр 1977 года, тренировочный костюм, шлем, сумка, куртка с погонами генерал-полковника, фуражка, удостоверение личности, авторские свидетельства о космических исследованиях – все эти вещи космонавт передал местному музею четыре года назад во время одного из своих визитов на родину.

Есть здесь и продукты питания, оставшиеся с полетов, правда, некоторые тюбики уже успели вздуться – даже космическая еда не застрахована от времени. На музейной витрине – щи зеленые, хлеб, чернослив, шоколад, куры в томате и много-много всего другого.

© Sputnik / Виктор Толочко "Космическая" еда

Музей Коваленка есть также в одной из сельских школ Крупского района, в поселке Хотюховка. Все материалы бережно собрали учителя и ученики. Здесь, например, парта, за которой учился звездный ученик, гидрокостюм, рябиновая аллея и памятный бюст. В Хотюховке Володя проучился один год, после чего перевелся в Зачистье, куда было удобнее добираться.

© Sputnik / Виктор Толочко Памятный бюст рядом с сельским музеем космонавтики в школе в Хотюховке

Бюст Коваленка установлен и в самих Крупках. Именной улицы у него в райцентре пока нет, но, по словам сотрудников музея, сейчас по просьбе жителей района этот вопрос рассматривается.

Родная деревня космонавта: 12 хат и асфальт-долгожитель

Главное достояние деревни Белое после Владимира Коваленка – асфальт, который дорожники проложили сразу же после его первого полета в космос. Он местным исправно служит уже более 40 лет. В день нашего визита в село на "Коваленковском тракте", как его называют местные, коммунальщики вели "раскопки" – случилась авария на водопроводе…

У дома космонавта нас встречает жена его младшего брата Василия, Зоя Коваленок, и провожает внутрь. В этой старой деревенской хатке (она уже отремонтирована) Владимир Васильевич жил до окончания школы.

© Sputnik / Виктор Толочко Дом, где жил Владимир Коваленок

"Когда приезжает, ночует здесь. Вся деревня на ушах стоит. Приходят знакомые, родственники – тогда у нас праздник!" - рассказывает Зоя Васильевна.

Она признается, что Коваленок последний раз приезжал в Белое на 8 марта в прошлом году – был на могилках у мамы и бабушки, которые похоронены в деревне. В свои 79, да и пока в мире бушует пандемия, он предпочитает отдыхать в кругу семьи от суеты и житейских невзгод в Звездном Городке недалеко от Москвы, где живут известные космонавты Советского Союза и России.

© Sputnik / Виктор Толочко Жена младшего брата космонавта, Зоя Коваленок

"Он – очень хороший человек. Кто бы к нему не обратился, кто бы что не попросил, всегда поможет. Знаете, я уже 46 лет в семье Коваленков, и таких людей, как Владимир Васильевич, не встречала", - уверяет Зоя Коваленок.

Кроме младшего брата и его супруги, в Белом живет еще одна родственница знаменитого космонавта – жена дяди Анфиса Ивановна Коваленок. В ее дом мы также постучались.

"Нядужа дауно виделись с ним – заходил в гости, обедали вместе. Часто звонит – два-три раза в день, бывает", - признается она.

© Sputnik / Виктор Толочко Архивное фото: на нем Коваленок запечатлен рядом с Леонидом Брежневым

С теплотой в душе она говорит о том, что благодаря Владимиру Коваленку деревне удалось получить.

"Тут грази было па колена, пока асфальт не положили. Вады у дзярэуни не было – тольки два калодцы. А типер вот – водопровод. Он – наш главный герой. Надеюсь, скора убачымся с ним снова", - говорит Анфиса Ивановна.