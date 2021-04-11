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Нормально дунули. В Бресте пойман шарик из Голландии. Отпустить?

11.04.2021 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Осваиваем особенности воздушных течений: в брестский район Гершоны прилетел воздушный шарик, стартовавший, судя по всему, из Нидерландов. Подписан так: «Гип гип ура! Лива, 12 лет». По пути не был перехвачен и сбит, опустился на нашу территорию естественным способом, когда вышел гелий. И оказался добыт местными детьми. О необычном событии сообщил «Онлайн Брест».

Теперь совершенно необходимо выяснить, куда прибудет шарик, запущенный из Бреста. Дело за местными аэронавтами. Красивее всего, конечно, было бы снова надуть этого летучего голландца, снабдить посланием, белорусской шоколадкой и отправить дальше с эстафетой.

Нормально дунули. В Бресте пойман шарик из Голландии. Отпустить?
Нормально дунули. В Бресте пойман шарик из Голландии. Отпустить?

Ваши варианты, что с ним делать дальше, пишите в комментариях. Надеемся, люди, поймавшие шар, отзовутся и прислушаются.

А это — чтобы Лива могла найти свой шарик через поисковик. Вдруг проиндексируется.

Ballon uit Nederland Liva 12 jaar.

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Теги: Брест
 
 
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Осваиваем особенности воздушных течений: в брестский район Гершоны прилетел воздушный шарик, стартовавший, судя по всему, из Нидерландов. Подписан так: «Гип гип...
 
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