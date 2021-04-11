Обложка дня. «Жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель»

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Британская пресса единогласно оценила «вспомогательную роль» герцога Эдинбургского как такую, что помогла британской монархии выжить.





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Как отмечает со ссылкой на британские СМИ Новая газета , жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель