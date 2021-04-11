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Обложка дня. «Жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель»
11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Британская пресса единогласно оценила «вспомогательную роль» герцога Эдинбургского как такую, что помогла британской монархии выжить.
Фото EPA
Как отмечает со ссылкой на британские СМИ
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Обложка дня. «Жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель»
Британская пресса единогласно оценила «вспомогательную роль» герцога Эдинбургского как такую, что помогла британской монархии выжить.
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