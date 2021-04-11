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Сергей Наумчик: Мне непонятно утверждение, что если бы не август-2020 - Лукашенко бы начал укреплять Независимость

11.04.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Мол, он уже был к этому готов, а тут – раз! - и стотысячные шествия с требованием ухода".




Сейчас звучат самые разные оценки и версии событий 2020 года. В том числе и такие: это операция Москвы, чтобы люди вышли на улицы – затем-кровавые столкновения, ввод российских войск и аннексия (либо – кровавый разгон, международная изоляция и та же аннексия), пишет политический аналитик Сергей Наумчик.

Я считаю, что всякие оценки и версии имеют право на существование и на их анализ. Это, если хотите, часть нормального политического процесса.

Мне только непонятно утверждение, что если бы не август-2020 - Лукашенко бы начал укреплять Независимость, пошел бы на контакт с обществом, проводил бы белорусизацию. Мол, он уже был к этому готов, а тут – раз! - и стотысячные шествия с требованием ухода. Ну, как не обидеться, не стрелять и не начать репрессии?

Но какое "укреплять независимость“, если он не только от общества, но и от своего карманного "парламента" спрятал содержание последних "дорожных карт"? Какой контакт с обществом, если сразу с начала пандемии начались репрессии к тем, кто стремился говорить о ней правду и организовывал помощь? Какая белорусизация, если количество белорусских школ не увеличивалось, а сокращалось?

Откуда, интересно бы знать, информация о добрых намерениях Лукашенко на шестом президентском сроке, если в предыдущие пять их – не было?

Из всех вариантов и оценок рассуждения о “добрых намерениях” Лукашенко должны быть исключены. По-моему, то, как расправился он с обществом в августе и какие репрессии проводит сейчас – лучшее свидетельство, что этому человеку положительные намерения не свойственны по определению и ни при каких условиях.

Ну разве что только 9,5 миллионный народ опустился бы перед ним на колени и согласился на пожизненное его правление.

Но тогда надо бы признать, что белорусы - рабы. К счастью, белорусы были и остаются народом.


 
Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
 
 
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"Мол, он уже был к этому готов, а тут – раз! - и стотысячные шествия с требованием ухода".
 
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