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В интернете идет сбор подписей против изменений Трудового кодекса

11.04.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если документ будет принят в новой редакции, то наниматель получит право увольнять работников, попавших под административный арест, а призывать к забастовкам в Беларуси и вовсе будет запрещено.

В интернете идет сбор подписей против изменений Трудового кодекса

Тем временем, на сайте «Удобный город» идет сбор подписей за отмену нововведений:
 

— Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, отбывание работником административного ареста не является основанием для увольнения, так как у работника имеется уважительная причина отсутствия на работе – наличие обязанности исполнения требований законодательства и постановления о наложении дисциплинарного взыскания 
 
А неисполнение работником трудовых обязанностей по не зависящим от него причинам не может рассматриваться как дисциплинарный проступок.
 
Мы, граждане Республики Беларусь, выражаем обеспокоенность в связи с узакониваем норм и практик, которые противоречат не только международным стандартам в сфере прав человека, но и требованиям национального законодательства, пишут авторы обращения.
 
И требуют:

от Палаты представителей Национального собрания – принять постановление об отмене постановления о принятии проекта Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) в первом чтении, и о повторном рассмотрении его в первом чтении (на основании статьи 145 Регламента Палаты представителей Национального собрания);

от Министерства труда и социальной защиты – провести общественное обсуждение проекта Закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» и Положения о порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.01.2019 № 56 – на сайте «Правовой форум Беларуси», путем парламентских слушаний (с допуском всех заинтересованных лиц) или в средствах массовой информации.
 
Петиция будет отправлена в Палату представителей и Минтруда.
 

До ее отправки осталось чуть больше трех дней. Подписать можно тут. На момент публикации свои подписи уже оставили более 2000 человек.
 
 
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Если документ будет принят в новой редакции, то наниматель получит право увольнять работников, попавших под административный арест, а призывать к забастовкам в...
 
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