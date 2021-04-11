|
Смерти смотрели в лицо: 80 лет назад под Минском фашисты создали лагерь военнопленных
11.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 80 лет назад на окраине белорусской столицы в Масюковщине создали «Шталаг 352» – перевалочную базу для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии. Здесь от истощения, болезней и издевательств погибли более 80 тысяч узников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Редкий кадр. Концлагерь, конец лета 1941-го. На снимке советский военнопленный смотрит в глаза рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.
Здесь под запретом было слово «жить». «Шталаг 352», или «Лесной лагерь» немцы организовали в сентябре 1941-го в деревне Масюковщина. Теперь это окраина Минска.
Концлагерь был перевалочной базой для военнопленных солдат и сержантов, которых отправляли в Германию. Места в бараках не хватало. Одновременно здесь находилось 140 тысяч пленных. Умирали от пыток, болезней и голода. Суточный паек – 80 граммов хлеба с опилками.
А кому-то удавалось бежать. Правда, это было редкостью. Один из громких побегов: 15 человек угнали бронеавтомобиль и уехали к партизанам.
Вот так крупнейшее место смерти на оккупированной Беларуси выглядит сейчас. Сохранилась часть зданий: пищеблок, дом офицерского состава, карцер. Заключение в него почти всегда заканчивалось гибелью. А это лазарет. На стене уже не прочесть надписей, которые оставляли те, кто пытался выжить. Историк Дмитрий Морозов проводит экскурсии по этому маршруту. Несколько часов по «фабрике смерти».
В Масюковщине погибли свыше 80 тысяч узников. Имена многих не установлены. Но земля хранит память до сих пор. Поисковые операции ведутся каждый год. В прошлом году нашли останки около сотни военнопленных, их захоронили на территории мемориала.
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны России открыло раздел «Забвению не подлежит» о зверствах нацистов. Проект рассказывает о преступлениях солдат и офицеров вермахта, а также гражданского персонала концлагерей. Кроме того, приведены свидетельства массовых убийств мирного населения, в том числе новорожденных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)