Смерти смотрели в лицо: 80 лет назад под Минском фашисты создали лагерь военнопленных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 80 лет назад на окраине белорусской столицы в Масюковщине создали «Шталаг 352» – перевалочную базу для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии. Здесь от истощения, болезней и издевательств погибли более 80 тысяч узников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Редкий кадр. Концлагерь, конец лета 1941-го. На снимке советский военнопленный смотрит в глаза рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.

«В глазах этого солдата такая смелость! Он абсолютно его не боится. И вот фотограф это запечатлел. И вот этот снимок всегда появлялся в разных странах мира. Но, правда, никто не говорил, что это Минск, что это – Масюковщина», – отметил историк Кузьма Козак.

Здесь под запретом было слово «жить». «Шталаг 352», или «Лесной лагерь» немцы организовали в сентябре 1941-го в деревне Масюковщина. Теперь это окраина Минска.

Концлагерь был перевалочной базой для военнопленных солдат и сержантов, которых отправляли в Германию. Места в бараках не хватало. Одновременно здесь находилось 140 тысяч пленных. Умирали от пыток, болезней и голода. Суточный паек – 80 граммов хлеба с опилками.

«Они были доведены до такого состояния, что их стон доходил до Минска. Как только узнали, что можно выкупать тех, кто находится там, женщины несли какую-то провизию для того, чтобы подкупить полицейского и сказать: это мой муж, мой брат, родственник. Таким образом многие были спасены оттуда», – рассказал Кузьма Козак.

А кому-то удавалось бежать. Правда, это было редкостью. Один из громких побегов: 15 человек угнали бронеавтомобиль и уехали к партизанам.

Вот так крупнейшее место смерти на оккупированной Беларуси выглядит сейчас. Сохранилась часть зданий: пищеблок, дом офицерского состава, карцер. Заключение в него почти всегда заканчивалось гибелью. А это лазарет. На стене уже не прочесть надписей, которые оставляли те, кто пытался выжить. Историк Дмитрий Морозов проводит экскурсии по этому маршруту. Несколько часов по «фабрике смерти».

«Начиная с апреля 1942 года режим немного меняется. Пленники становятся трудовой силой. Появляются послабления. Немцы здесь создали театральных барак. Талантливые военнопленные исполняли песни, показывали акробатические номера. Был даже джаз-банд», – рассказал Дмитрий Морозов.

В Масюковщине погибли свыше 80 тысяч узников. Имена многих не установлены. Но земля хранит память до сих пор. Поисковые операции ведутся каждый год. В прошлом году нашли останки около сотни военнопленных, их захоронили на территории мемориала.

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей Минобороны России открыло раздел «Забвению не подлежит» о зверствах нацистов. Проект рассказывает о преступлениях солдат и офицеров вермахта, а также гражданского персонала концлагерей. Кроме того, приведены свидетельства массовых убийств мирного населения, в том числе новорожденных.