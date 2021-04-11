«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко

Источник материала: Tut.by

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 62-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич забрал подбор у штрафной «Краснодара», принял мяч на грудь и с лёта пробил точно в угол ворот. Этот гол стал для сербского футболиста первым в сезоне.

Напомним, 6 апреля «Краснодар» возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко, который ранее ушел из ЦСКА.



Фото: ФК «Краснодар»

Тульский «Арсенал» поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет на 10-м месте.