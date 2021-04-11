Картинка из космоса за 2 доллара: белорусский спутник в действии – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беларусь стала космической державой в июле 2012 года, на орбиту был запущен Белорусский космический аппарат (БКА). Сейчас белорусский спутник летает по заданной траектории на солнечно синхронной орбите. Его скорость – 8 км в секунду, за полтора часа он делает виток вокруг Земли, а за сутки облетает планету более 15 раз. На каждом витке аппарат пролетает освещенную территорию Земли. Съемка Беларуси проходит около 11 часов по местному времени.

За передвижениями агрегата следит Центр управления полетами, он находится в центре Минска. Девятиметровая антенна принимает космические снимки со спутника. Детальная фотосъемка позволяет создавать карты и проводить мониторинг окружающей среды. Спутник выходит на связь 2-3 раза днем и столько же ночью. Управляет спутником пять человек: баллистик, планировщик и телеметристы. Перехватить управление спутником почти невозможно – на нем установлены специальные коды.

На БКА есть черно-белая и цветная камеры. Главные заказчики снимков, которые делает спутник – МЧС, Белгидромет, Минобороны, Белгослес, Минсельхозпрод. Также информация предоставляется предприятиям, деятельность которых связана с экологической безопасностью. Заказать снимки может любой человек, "квадрат" обойдется в 2 доллара.

Спутник стоил 16 миллионов долларов, еще 4 – наземная инфраструктура. За 9 лет эксплуатации окупил себя в 4 раза.

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