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Елена Фурман завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле
Источник материала: Партизан
Белоруска Елена Фурман завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
Наша соотечественница в одиночной легковесной лодке финишировала первой с результатом — 7:41.81.
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Белоруска Елена Фурман завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
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