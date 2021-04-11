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Елена Фурман завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

11.04.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Елена Фурман завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).




Наша соотечественница в одиночной легковесной лодке финишировала первой с результатом — 7:41.81.
 
 
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Белоруска Елена Фурман завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
 
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