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Бояре плохие: госканал набросился на чиновников

11.04.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евгений Пустовой на телеканале СТВ объявил, что люди с протестом выходили не против Лукашенко. Кажется, власть ищет новую жертву.



Вот цитаты стендапа на СТВ, из которых понятно, что "чистки" и репрессии дойдут и до чиновников, которые сейчас надеются бурю пересидеть. 

"Начнем с вас, милые чиновники. Ну как милые, иуды из властных кабинетов. Я про новость, что, мол, некоторые госслужащие подготовили петицию против действующей власти и насилия".

"Ну, давайте честно. Недовольство граждан властью – это ваша заслуга на местах. Люди выходили не столько персонально против Лукашенко, сколько зачастую из-за чванства и лени местных начальничков. Из-за нерешенных проблем. Ведь зачастую же белорусы с банальными вопросами вынуждены обращаться к Наталье Кочановой. Она вникает, подходит по-людски. А вы чего, представители вертикали, не так работаете? Только и новых полномочий хотите. Окститесь. Сначала ответственность – затем полномочия".

"Там, где власть работает, в августе 2020-го было спокойно". 
 
Теги: Новости
 
 
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Евгений Пустовой на телеканале СТВ объявил, что люди с протестом выходили не против Лукашенко. Кажется, власть ищет новую жертву.
 
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