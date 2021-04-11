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Улыбка и звезды Гагарина. Редкие фото из жизни первого космонавта

11.04.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждому человеку на Земле знакома фотография, на которой человек в скафандре улыбается широко и приветливо. Это первый на свете летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Те, кто застал советские годы, могут вспомнить и еще несколько кадров: вот он один идет по ковровой дорожке через Красную площадь к трибунам или, сидя на скамейке, беседует с конструктором Сергеем Королевым.

Sputnik Беларусь предлагает посмотреть довольно редкие, немногим знакомые кадры из жизни того, кто первым побывал на земной орбите. На фотографиях более полувековой давности летчик Гагарин задумчиво смотрит в небо, готовится к полету в космос, принимает поздравления восторженной толпы в Москве, Лондоне и Париже, играет с дочками и отдыхает с женой.

 
 
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60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло событие, изменившее мир – состоялся первый полет человека в космос.
 
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