Улыбка и звезды Гагарина. Редкие фото из жизни первого космонавта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждому человеку на Земле знакома фотография, на которой человек в скафандре улыбается широко и приветливо. Это первый на свете летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Те, кто застал советские годы, могут вспомнить и еще несколько кадров: вот он один идет по ковровой дорожке через Красную площадь к трибунам или, сидя на скамейке, беседует с конструктором Сергеем Королевым.

Sputnik Беларусь предлагает посмотреть довольно редкие, немногим знакомые кадры из жизни того, кто первым побывал на земной орбите. На фотографиях более полувековой давности летчик Гагарин задумчиво смотрит в небо, готовится к полету в космос, принимает поздравления восторженной толпы в Москве, Лондоне и Париже, играет с дочками и отдыхает с женой.