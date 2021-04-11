Почти по цене бензина. Почему вода в Беларуси становится всё дороже





















По данным ООН, от дефицита питьевой воды страдают более 40% населения Земли, и, согласно прогнозам, это число будет расти. Так, эксперты прогнозируют, что к 2050 г. примерно 5,7 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. В последние годы в разных регионах планеты около 3,6 млрд человек имели перебои в доступе к воде как минимум один месяц в году, говорится в докладе «The World Water Development Report» о состоянии водных ресурсов.





«АиФ». Насколько эта проблема актуальна для Беларуси, которую называют страной рек, озер и многочисленных подземных источников? Как формируется цена на питьевую бутилированную воду? Нужны ли нашей стране альтернативные решения? Разбирался





Вода на душу населения

Беларусь, по данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.





«Качество подземных вод соответствует санитарным правилам и нормам Республики Беларусь, - рассказали «АиФ» в Национальном агентстве инвестиций и приватизации. - Исключение составляют повышенное содержание железа, марганца, иногда бария, азота аммонийного и оксида кремния, низкая концентрация фтора, а также отклонение от нормативов по показателям органолептических свойств. Эти несоответствия объясняются особенностями природных гидрогеологических условий территории страны».





Тезис о том, что подземные воды – наше национальное достояние, подтверждается следующими данными: в Беларуси выявлено более 650 месторождений пресных и минеральных вод. В целом имеющихся запасов хватит надолго. Правда, пока не все белорусы имеют возможность набирать из-под крана артезианскую воду. По признаниям читателей, обещания о переводе ряда районов Минска на подземные источники водоснабжения они слышали еще до нулевых и так далее.





По последним данным, которые недавно привел генеральный директор ГПО «Белводоканал» Олег КОНОН, полный перевод Минска на подземные источники водоснабжения должен произойти до 2025 года. Сегодня часть потребителей в Минске получают воду из поверхностных источников. «После полного перевода на подземные источники вода, потребляемая городом, будет качественнее по органолептическим характеристикам, — отметил Олег Конон. — С этой целью запланированы строительство новых водозаборов и артезианских скважин, закольцовка системы с новыми объектами». А пока, как делятся наши читатели, кто-то поставил очистны фильтры, кто-то ездит за водой на родник, а кто-то покупает бутилированную воду.





Как формируется цена?





Cтоимость литровой бутылки питьевой воды некоторых брендов уже приближается к стоимости литра топлива! Как это объясняется?





- Цена на питьевую бутилированную воду формируется исходя из многих факторов, - рассказал «АиФ» владелец компании «Аброникс», которая занимается производством бутилированной воды «Славная», Александр УСЕНОК. – Это множество расходов, связанных с добычей воды, очисткой, производством, логистикой, маркетингом, сертификацией и т. д. Например, когда мы везем фуру воды в Минск из деревни Осовец Любанского района, где она добывается и производится, – а это порядка 190 км, – для того чтобы выгрузить ее на наш склад, она сразу дорожает на 10%. Самое затратное и сложное – это логистика. Мы даже не можем наладить экспорт в ту же Россию, потому что в стоимости воды надо будет учесть стоимость перевозки, а это плюс 30-35%. Да, воду хотят покупать в странах СНГ, но, как только понимают, что ее цена увеличится на 30 и больше процентов, это желание сразу пропадает.





Нефть, если сравнивать, либо течет по проложенным трубопроводам, либо ее перевозят по железной дороге, что несопоставимо по затратам с перевозкой по автодорогам. Поэтому тонна нефти на мировом рынке стоит меньше, чем тонна воды из известных экологически чистых источников.





Водный бизнес очень сложный и денежноемкий. Когда я принял решение им заняться, меня мотивировало то, что вода, которую мы добываем, имеет природный сбалансированный состав и при ее производстве не нужно тратиться на глубокую очистку и использование добавок. Покупая в 2011-м предприятие-банкрот, я хотел вывести его на нужный уровень, и для этого пришлось сделать серьезные вложения. Пробить свою скважину и завести трубу прямо в цех обошлось примерно в 30 тыс. долларов. Установить новое современное оборудование по водоподготовке (оно включает в себя станцию обезжелезивания, обеззараживания, умягчения, фильтрации, без которых продукт разливать по бутылкам нельзя) – еще примерно в 35 тыс. долларов. Тару от 0,33 л до 10 л мы производим сами: для выдува бутылок установили оборудование стоимостью около 100 тыс. долларов. Сейчас сырье для тары растет в цене не по дням, а по часам, что отражается на стоимости и самой упаковки, и воды.





КСТАТИ По территории страны протекают семь крупных рек длиной более 500 км: Западная Двина, Неман, Вилия, Днепр, Березина, Сож и Припять, шесть из них (за исключением Березины) являются трансграничными. Всего в Беларуси 20,8 тыс. рек различной величины общей длиной 90,6 тыс. км. На территории Беларуси находятся около 10,8 тыс. озер.

Также было установлено оборудование для розлива – это стоило приблизительно 250 тыс. долларов. Чтобы обеспечивать бесперебойный выпуск всех видов продукции, необходимо поддерживать наличие материалов для выдува бутылок, а также пробку, этикетку и т. д. Это тоже требует существенных затрат.





- Какова себестоимость литровой бутылки питьевой воды и за какую цену ее приобретают покупатели?





- Заводская себестоимость - порядка 25 копеек. А в магазине она стоит примерно от рубля. На это влияют многие факторы, которые я уже перечислял, а также надбавка торговых сетей. В западноевропейских странах бутилированная вода стоит раза в два дороже, хотя добыча и розлив у нас и у них не сильно различаются. Они таким образом закладывают в стоимость плюс ко всему высокие зарплаты своим сотрудникам.





Директор Центра экологических решений Евгений ЛОБАНОВ обратил внимание на то, что в городах Беларуси явно не хватает альтернативных источников воды:





- Мы выступаем за упрощение доступа к небутилированной воде, что, помимо прочего, поможет в решении проблемы большого потребления одноразовой пластиковой упаковки. У городских жителей должна быть возможность не только купить воду в магазине, но и набрать ее в многоразовую тару – где платно, где бесплатно. В странах Скандинавии, например, можно пить воду из-под крана, и в ресторанах, кафе не нужно покупать воду в бутылке – ее просто бесплатно нальют. А в советское время, помните, было много питьевых фонтанчиков? Этого сейчас не хватает, и это должно стать частью городской политики, над чем мы сегодня работаем.