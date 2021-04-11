Кыргызстанцы в Минске голосуют на участке в посольстве республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Избирательные участки развернуты за пределами Кыргызстана, граждане республики могут проголосовать и в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Участок работает на территории посольства. Голосование началось в 8 часов утра по местному времени. Первые избиратели появились буквально через несколько минут.

«Наш участок работает до восьми вечера. Как закончится референдум, все результаты, которые внутри автоматической считывающей урны, мы отправим в Кыргызстан. Также вручную подсчитываем голоса, и полученные результаты уже почтой передаем в ЦИК», – сказал председатель участковой избирательной комиссии Эрмек Абышев.

Согласно данным ЦИК, явка избирателей на референдуме по изменению Конституции и на местных выборах к 14:00 по местному времени (11:00 мск) составила 19,41% и 20,33% соответственно.