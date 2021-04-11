ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Это надолго": роль отца в жизни ребенка

11.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Это надолго": роль отца в жизни ребенка

Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей? Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичева.

2:20 — как меняется роль и положение отцов прямо сейчас;

5:25 — какими были отцы в России: от 19 века и до наших дней;

8:00 — новая тенденция: вовлеченное отцовство;

9:30 — есть ли у детей реальная потребность в отцах;

10:50 — почему проблема "безотцовщины" воспринимается всегда трагично;

12:40 — о заблуждениях: "как же ты без отца?", "хоть какой, но мой";

14:30 — стереотипы о взрослении мальчика без отца;

16:30 — об отцовской суровости и идее наказаний;

19:00 — новые возможности и модели: шанс быть другими отцами;

22:50 — обида взрослого человека на отца: как исправить;

26:00 — почему в реальности отцы сожалеют, что не могут быть другими;

27:30 — что нужно делать сегодняшним отцам, чтобы стать вовлеченным родителем;

29:05 — что почитать о мужском опыте родительства;

32:00 — о помехах для нового отцовства;

33:20 — о дискриминации отцов и их праве на родительство.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов". Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Крамлі заявілі, што ніхто не зьбіраецца рухацца да вайны з Украінай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by