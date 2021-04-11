Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго": роль отца в жизни ребенка

Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей? Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичева.

2:20 — как меняется роль и положение отцов прямо сейчас;

5:25 — какими были отцы в России: от 19 века и до наших дней;

8:00 — новая тенденция: вовлеченное отцовство;

9:30 — есть ли у детей реальная потребность в отцах;

10:50 — почему проблема "безотцовщины" воспринимается всегда трагично;

12:40 — о заблуждениях: "как же ты без отца?", "хоть какой, но мой";

14:30 — стереотипы о взрослении мальчика без отца;

16:30 — об отцовской суровости и идее наказаний;

19:00 — новые возможности и модели: шанс быть другими отцами;

22:50 — обида взрослого человека на отца: как исправить;

26:00 — почему в реальности отцы сожалеют, что не могут быть другими;

27:30 — что нужно делать сегодняшним отцам, чтобы стать вовлеченным родителем;

29:05 — что почитать о мужском опыте родительства;

32:00 — о помехах для нового отцовства;

33:20 — о дискриминации отцов и их праве на родительство.

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