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"Это надолго": роль отца в жизни ребенка
11.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей? Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичева.
2:20 — как меняется роль и положение отцов прямо сейчас;
5:25 — какими были отцы в России: от 19 века и до наших дней;
8:00 — новая тенденция: вовлеченное отцовство;
9:30 — есть ли у детей реальная потребность в отцах;
10:50 — почему проблема "безотцовщины" воспринимается всегда трагично;
12:40 — о заблуждениях: "как же ты без отца?", "хоть какой, но мой";
14:30 — стереотипы о взрослении мальчика без отца;
16:30 — об отцовской суровости и идее наказаний;
19:00 — новые возможности и модели: шанс быть другими отцами;
22:50 — обида взрослого человека на отца: как исправить;
26:00 — почему в реальности отцы сожалеют, что не могут быть другими;
27:30 — что нужно делать сегодняшним отцам, чтобы стать вовлеченным родителем;
29:05 — что почитать о мужском опыте родительства;
32:00 — о помехах для нового отцовства;
33:20 — о дискриминации отцов и их праве на родительство.
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