Линии жизни: на дорогах Минска ночью нанесут специальную разметку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 апр – Sputnik. Дорожную разметку будут наносить в Минске на 11 участках, сообщает ГАИ Мингорисполкома.

Работы дорожных служб будут проведены ночью – с 11 на 12 апреля.

В частности, разметку будут наносить на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Сторожевская; на Игуменском тракте; развязке улицы Аранская - улицы Ленина; улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской; улица Аэродромная; МКАД от 40-го километра до 52-го; улица Маяковского; улица Тимирязева; улица Свердлова.

Исходя из данной информации, водителям рекомендуют выбирать маршрут движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.

Когда наносят разметку?

Разметку весной на дорогах наносят с наступлением стабильно теплой погоды, когда синоптики не прогнозируют сильные заморозки и проливные дожди.

Как правило, сезон нанесения разметки начинается с середины апреля. Перед этим улицы моют от пыли и песка, а также соли, ведь все это препятствует закреплению краски на асфальте. Дорожное покрытие обязательно должно быть сухим.

Почему разметка светится?

Для того чтобы разметка светилась ночью, в нее добавляют специальные элементы — их называют световозвращающими. Как правило, это стеклошарики — они очень маленького размера. Благодаря им при попадании света автомобильных фар и начинается свечение краски на дороге.

Каким способом наносят разметку?

Дорожная разметка наносится двумя способами: механизированным и ручным. При механизированном способе используется спецтехника, это разметочные машины. Они и оставляют при медленном движении за собой четкие белые линии. Причем можно нанести как сплошные линии, так и прерывистые.

При ручном способе используются трафареты. Как правило, их применяют при нанесении на дорогу дублирующих знаков. Наносят краску шпателем на очерченный по трафарету рисунок. Чтобы контуры не нарушить, могут рисунок обклеить скотчем.

Из чего делают разметку?

Разметку делают из специальных пластиков. Термопластик, к примеру, специально разогревают до очень высокой температуры, прежде чем наносить. Расплавленный состав заливают в емкость и поддерживают в ней нужную температуру, чтобы смесь не застыла.

Холодный пластик, в отличие от термопластика, не подогревается. Он изначально в текучем виде. Его, как правило, применяют для нанесения сложных рисунков – знаков на дорогах, дублирующих знаков, надписей.

Встречается на дорогах и эмаль. Это более давний и дешевый метод нанесения разметки, но при этом менее долговечный.

В КУП "СМЭП" (предприятие, отвечающее за разметку в Минске) ранее сообщали, что в любом случае соблюдают нормы по нанесению разметки. В столице ее наносят эмалью только тогда, когда дорога слабо загружена и требует ремонта. А на новых дорогах и проспектах используется только стойкий пластик.

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