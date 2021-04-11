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Боль не проходит: минчане несут цветы к месту теракта в метро в 2011 году

11.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро. Трагедия произошла десять лет назад, передает телеканал «МИР 24».

Весь день к мемориалу «Река памяти» горожане несут цветы. На граните – 15 волн, на которых выбиты имена погибших, и дата теракта.

«Станция закрытая, лежащие люди на платформе. По-моему, каждый минчанин это вспоминает с ужасом. Это трагедия коснулась всех и нам это близко. И знаете, боль у всех до сих пор». жительница Минска Нина Иванькова.

Бомба взорвалась на станции «Октябрьская» в час пик, в 17:55. Взрывчатка была на платформе под скамейкой, прямо напротив второго вагона. Погибли 15 человек, более 400 пострадали. Виновных в теракте задержали через сутки. Ими оказались жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Их приговорили к смертной казни.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Взрывчатка была на платформе под скамейкой, напротив второго вагона. Погибли 15 человек, более 400 пострадали.
 
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