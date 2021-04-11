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Школьник снял видео в TikTok, как оплёвывает могилы ветеранов. Им заинтересовалась милиция
Источник материала: ОНТ
Это видео для тех, кто говорит, что вся белорусская идеология построена на воспоминаниях о войне, что якобы это не современно и что-то надо менять. Что детям не нужно так часто и так много рассказывать про подвиги военных лет.
Этот юноша – школьник – решил, оплёвывая могилы участников Великой Отечественной войны (причем каждую) в Витебске, стать звездой социальной сети TikTok. Видео сначала забанил сам TikTok из-за его «вызывающе оскорбительного характера» (и это еще мягкая формулировка), но из-за вирусности оно привлекло внимание общественности. Наглядный пример, что бывает, если дети не знают историю. Мальчик позже попытался извиниться, как только в его адрес посыпались сотни обвинений.
Ситуация, конечно, только разворачивается. Парня возьмут на контроль. В Беларуси наказание за «надругательство над памятниками» – а эти действия квалифицируются именно так – прописано даже не в административном – уголовном кодексе. И влечет за собой общественные работы, штрафы или арест.
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Это видео для тех, кто говорит, что вся белорусская идеология построена на воспоминаниях о войне, что якобы это не современно и что-то надо менять. Что детям не нужно...
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