Школьник снял видео в TikTok, как оплёвывает могилы ветеранов. Им заинтересовалась милиция

Источник материала: ОНТ

Это видео для тех, кто говорит, что вся белорусская идеология построена на воспоминаниях о войне, что якобы это не современно и что-то надо менять. Что детям не нужно так часто и так много рассказывать про подвиги военных лет.





Этот юноша – школьник – решил, оплёвывая могилы участников Великой Отечественной войны (причем каждую) в Витебске, стать звездой социальной сети TikTok. Видео сначала забанил сам TikTok из-за его «вызывающе оскорбительного характера» (и это еще мягкая формулировка), но из-за вирусности оно привлекло внимание общественности. Наглядный пример, что бывает, если дети не знают историю. Мальчик позже попытался извиниться, как только в его адрес посыпались сотни обвинений.

«Сорян, пацаны, что вышло в TikTok. Меня заблокировали. Что делать», – сказал он.

Ситуация, конечно, только разворачивается. Парня возьмут на контроль. В Беларуси наказание за «надругательство над памятниками» – а эти действия квалифицируются именно так – прописано даже не в административном – уголовном кодексе. И влечет за собой общественные работы, штрафы или арест.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram