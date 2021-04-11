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Митинги-реквиемы в память об узниках фашистских лагерей прошли по всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
Митинги-реквиемы сегодня проходят по всей стране. В Бресте цветы возлагали у памятного знака недалеко от легендарной крепости.
Каждый год в этот день свидетели страшных событий и их потомки собираются вместе. Памятник установлен на месте расстрела 2000 мирных брестчан, позже сюда же, в братскую могилу, захоранивали останки погибших времен Великой Отечественной войны, которых находили в округе. Владимиру Сёмочкину было три года, когда, защищая Брестскую крепость, погиб его отец. Осиротевшей семье политрука пришлось пройти тюрьмы и лагеря. Память об отце он пронес через всю жизнь, как и презрение к фашистам, которые не щадили ни взрослых, ни детей.
Участники митинга-реквиема возложили к монументу цветы и почтили жертв фашизма минутой молчания. В Брестской области и сегодня живут 1240 человек, которые сами прошли лагеря. Эти люди – рядом с нами. И об этих людях нужно помнить.
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Митинги-реквиемы сегодня проходят по всей стране. В Бресте цветы возлагали у памятного знака недалеко от легендарной крепости. Каждый год в этот день свидетели...
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