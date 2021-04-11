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Митинги-реквиемы в память об узниках фашистских лагерей прошли по всей Беларуси

11.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митинги-реквиемы в память об узниках фашистских лагерей прошли по всей Беларуси

Митинги-реквиемы сегодня проходят по всей стране. В Бресте цветы возлагали у памятного знака недалеко от легендарной крепости.


Каждый год в этот день свидетели страшных событий и их потомки собираются вместе. Памятник установлен на месте расстрела 2000 мирных брестчан, позже сюда же, в братскую могилу, захоранивали останки погибших времен Великой Отечественной войны, которых находили в округе. Владимиру Сёмочкину было три года, когда, защищая Брестскую крепость, погиб его отец. Осиротевшей семье политрука пришлось пройти тюрьмы и лагеря. Память об отце он пронес через всю жизнь, как и презрение к фашистам, которые не щадили ни взрослых, ни детей. 

Владимир Сёмочкин, председатель Брестской областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма: «Это в начале 41-го года он восемь дней оборонял участок свой, а брат матери погиб 9 мая 45-го года в Берлине – видите, как трактор прошелся по семье. Не только в нашей семье такое несчастье, возьмите каждого из нас – расскажет. Пример у нас – Курниц Любовь Ивановна – она в Освенциме, ее оставили в живых, сожгли на ее глазах трех сестер, брата, мать, а ее оставили, потому что из нее можно было качать кровь для фашистских солдат. Для чего я живу – главная задача рассказать детям, что такое фашизм. То, что мы пережили, не должно повториться с нашими детьми, с нашими внуками».

Вера Латыпова, бывший малолетний узник фашизма: «Нас пятеро человек были вывезены из Ленинграда, сначала в Латвию. Потом в Германию. Я одна осталась в живых. Два года назад, находясь на встрече с ветеранами, я встретила человека, который освобождал остров Рюген, где находились мы. Это было огромное счастье».

Участники митинга-реквиема возложили к монументу цветы и почтили жертв фашизма минутой молчания. В Брестской области и сегодня живут 1240 человек, которые сами прошли лагеря. Эти люди – рядом с нами. И об этих людях нужно помнить. 

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Теги: Брест
 
 
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Митинги-реквиемы сегодня проходят по всей стране. В Бресте цветы возлагали у памятного знака недалеко от легендарной крепости. Каждый год в этот день свидетели...
 
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