Чемпионат Испании по футболу: «Реал» обыграл «Барселону»

Источник материала: ОНТ

«Эль-Класико» – знаменитое противостояние «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании по футболу вновь в центре внимания. В матче 30-го тура «королевский клуб» на своем поле обыграл «Барсу» со счётом 2:1.

Уже к перерыву хозяева отличились дважды благодаря точным ударам Карима Бензема и Тони Крооса. На 60-й минуте встречи защитник «Барселоны» Оскар Мингеса сократил отставание, однако догнать соперника «сине-гранатовым» так и не удалось. Для «Барселоны» это первое поражение в чемпионате Испании с декабря прошлого года: команда Рональда Кумана не проигрывала в турнире 19 матчей. Благодаря победе в «Эль-Класико» мадридский «Реал» возглавил турнирную таблицу. У команды Зинедина Зидана 66 очков. Столько же баллов у мадридского «Атлетико», на третьем месте располагается «Барселона» – 65 очков.

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