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Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букингемского дворца
Источник материала: ОНТ
Памятник принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, вблизи Букингемского дворца. Об этом информирует The Sunday Telegraph.
Уточняется, что предложение об установке памятника герцогу Эдинбургскому недалеко от Букингемского дворца поддержали парламентарии Великобритании. Статуя появится на улице Мэлл.
Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II
Фото: Букингемский дворец
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Памятник принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, вблизи Букингемского дворца. Об этом информирует The Sunday Telegraph. Уточняется, что предложение об установке...
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