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Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букингемского дворца

11.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букингемского дворца

Памятник принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, вблизи Букингемского дворца. Об этом информирует The Sunday Telegraph.

Уточняется, что предложение об установке памятника герцогу Эдинбургскому недалеко от Букингемского дворца поддержали парламентарии Великобритании. Статуя появится на улице Мэлл. 

Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Елизавета II и Филипп Маунтбеттен провели в браке 73 года, у них четверо детей.

Фото: Букингемский дворец

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Памятник принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, вблизи Букингемского дворца. Об этом информирует The Sunday Telegraph. Уточняется, что предложение об установке...
 
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