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ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями: штрафы от 100 до 200 базовых величин и лишение прав
Источник материала: ОНТ
Нетрезвые водители – на контроле. С сезоном отдыха на природе ГАИ усиливает патрулирование.
Больше машин ГАИ станет как на трассах, так и в городской черте. Отельное внимание наряды ДПС уделят улицам возле ночных клубов и магазинов с вечерним режимом работы.
Кроме того, продолжает действовать социальный проект «Останови беду – позвони 102», который дает свои результаты. Примерно 20% нетрезвых водителей задерживаются именно по такому принципу.
Ответственность за нетрезвое вождение – от 100 до 200 базовых величин, а также возможно лишение водительских прав на 5 лет. В этом году задержаны более трёх тысяч пьяных водителей. Повторно в течение года в неподобающем виде сели за руль 150 из них. За это время по вине находившихся за рулем произошло 25 ДТП, где четыре человека погибли, а 26 – получили травмы.
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ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями: штрафы от 100 до 200 базовых величин и лишение прав
Нетрезвые водители – на контроле. С сезоном отдыха на природе ГАИ усиливает патрулирование. Больше машин ГАИ станет как на трассах, так и в городской черте....
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