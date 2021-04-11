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ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями: штрафы от 100 до 200 базовых величин и лишение прав

11.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями: штрафы от 100 до 200 базовых величин и лишение прав

Нетрезвые водители – на контроле. С сезоном отдыха на природе ГАИ усиливает патрулирование.


Больше машин ГАИ станет как на трассах, так и в городской черте. Отельное внимание наряды ДПС уделят улицам возле ночных клубов и магазинов с вечерним режимом работы.

Андрей Гордевич, начальник отдела ГАИ Дзержинского РОВД: «Вчера уже нашими сотрудниками проводились отработки питейных заведений, автозаправочных станций, где зачастую место притяжения нерадивых водителей. В настоящее время ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». 

Кроме того, продолжает действовать социальный проект «Останови беду – позвони 102», который дает свои результаты. Примерно 20% нетрезвых водителей задерживаются именно по такому принципу.

Ответственность за нетрезвое вождение – от 100 до 200 базовых величин, а также возможно лишение водительских прав на 5 лет. В этом году задержаны более трёх тысяч пьяных водителей. Повторно в течение года в неподобающем виде сели за руль 150 из них. За это время по вине находившихся за рулем произошло 25 ДТП, где четыре человека погибли, а 26 – получили травмы.

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Нетрезвые водители – на контроле. С сезоном отдыха на природе ГАИ усиливает патрулирование. Больше машин ГАИ станет как на трассах, так и в городской черте....
 
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