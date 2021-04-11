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Вооруженный мужчина забаррикадировался в гостинице на Гавайях
Источник материала: ОНТ
На Гавайях в одном из отелей забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом
Инцидент произошел в номере гостиницы Kahala. Забаррикадировавшийся человек вооружен огнестрельным оружием. Гости гостиницы были эвакуированы из здания и прилегающей территории.
Полицию вызвали на место после прогремевших выстрелов. Сообщения об этом поступали правоохранителям около 17:40 по местному времени (6:40 по минскому времени).
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадавших не было. Забаррикадировавшийся может быть военнослужащим.
Полиция вела с переговоры с вооруженным мужчиной.
Фото: Pixabay
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На Гавайях в одном из отелей забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом информирует Daily Express. Инцидент произошел в номере гостиницы Kahala....
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