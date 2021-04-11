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Вооруженный мужчина забаррикадировался в гостинице на Гавайях

11.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вооруженный мужчина забаррикадировался в гостинице на Гавайях

На Гавайях в одном из отелей забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом информирует Daily Express.

Инцидент произошел в номере гостиницы Kahala. Забаррикадировавшийся  человек вооружен огнестрельным оружием. Гости гостиницы были эвакуированы из здания и прилегающей территории.

Полицию вызвали на место после прогремевших выстрелов. Сообщения об этом поступали правоохранителям около 17:40 по местному времени (6:40 по минскому времени).

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадавших не было. Забаррикадировавшийся может быть военнослужащим.

Полиция вела с переговоры с вооруженным мужчиной.

Фото: Pixabay

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На Гавайях в одном из отелей забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом информирует Daily Express. Инцидент произошел в номере гостиницы Kahala....
 
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