Теракт в Минском метро: 10 лет спустя – люди несут цветы к памятному знаку у станции метро «Октябрьская»

Источник материала: ОНТ

10 лет неутихающей боли. 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьской» прогремел взрыв. Теракт унёс жизни 15 человек, больше 300 пострадали. И сегодня каждый из нас помнит, что делал и где находился в тот момент, когда новость о случившемся шокировала всю страну. Вместе вспоминаем погибших и сегодня.





С самого утра люди со слезами на глазах несут цветы к памятному знаку, который установлен у входа на станцию метро. Здесь навсегда вписаны имена людей, которые стали невинными жертвами трагедии. Сюда приходят родственники пострадавших и те, кто был буквально в шаге от произошедшего ужаса. Говорить о тех событиях без эмоций невозможно до сих пор.

«Мы были здесь за одну станцию, ехали с учёбы. Однокурсники пострадали, потому что вышли немножко раньше, девочка с сотрясением у нас была, одна с переломом. Нас высадили на Ленина, за станцию, и мы шли, звонили всем своим – чем можно помочь? И это было ужасно. Я считаю, что каждый белорус сегодня должен быть здесь».

«Я помню тот день, то время, я покупал холодильник, жена была беременна, и я не мог долго дозвониться, волновался. Надо помнить: время сейчас неспокойное, тяжёлое, и я не хочу, чтобы тот ребёнок, которого вынашивала моя жена в тот момент, столкнулся с этим».

Чтобы раскрыть чудовищное преступление, были брошены лучшие силы и использованы все возможные средства. Расследование проходило на личном контроле Президента. Виновные были найдены. Страшный урок, последствия которого каждый белорус помнит до сих пор. Сегодня в минском метрополитене работает повышенная система безопасности. Во всех местах скопления людей организован личный досмотр крупногабаритных вещей, постоянно звучат напоминания о бдительности. И мы научились подходить к этому с пониманием и предупреждать всяческие попытки поставить под вопрос мир и спокойствие, которыми всегда гордилась Беларусь.

Накануне в субботнем выпуске «Наших новостей» был большой репортаж , посвященный этому нечеловеческому теракту.

И конечно, нельзя допустить повторения трагедии. Попытки взорвать обстановку не прекращаются – это видно по тому, что спецслужбы страны вскрыли несколько ячеек, у участников которых был обнаружен взрывоопасный арсенал. Борьба с экстремизмом в Беларуси будет вестись жестко и бескомпромиссно.

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