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Теракт в Минском метро: 10 лет спустя – люди несут цветы к памятному знаку у станции метро «Октябрьская»
Источник материала: ОНТ
10 лет неутихающей боли. 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьской» прогремел взрыв. Теракт унёс жизни 15 человек, больше 300 пострадали. И сегодня каждый из нас помнит, что делал и где находился в тот момент, когда новость о случившемся шокировала всю страну. Вместе вспоминаем погибших и сегодня.
С самого утра люди со слезами на глазах несут цветы к памятному знаку, который установлен у входа на станцию метро. Здесь навсегда вписаны имена людей, которые стали невинными жертвами трагедии. Сюда приходят родственники пострадавших и те, кто был буквально в шаге от произошедшего ужаса. Говорить о тех событиях без эмоций невозможно до сих пор.
Чтобы раскрыть чудовищное преступление, были брошены лучшие силы и использованы все возможные средства. Расследование проходило на личном контроле Президента. Виновные были найдены. Страшный урок, последствия которого каждый белорус помнит до сих пор. Сегодня в минском метрополитене работает повышенная система безопасности. Во всех местах скопления людей организован личный досмотр крупногабаритных вещей, постоянно звучат напоминания о бдительности. И мы научились подходить к этому с пониманием и предупреждать всяческие попытки поставить под вопрос мир и спокойствие, которыми всегда гордилась Беларусь.
Накануне в субботнем выпуске «Наших новостей» был большой
И конечно, нельзя допустить повторения трагедии. Попытки взорвать обстановку не прекращаются – это видно по тому, что спецслужбы страны вскрыли несколько ячеек, у участников которых был обнаружен взрывоопасный арсенал. Борьба с экстремизмом в Беларуси будет вестись жестко и бескомпромиссно.
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Теракт в Минском метро: 10 лет спустя – люди несут цветы к памятному знаку у станции метро «Октябрьская»
10 лет неутихающей боли. 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьской» прогремел взрыв. Теракт унёс жизни 15 человек, больше 300 пострадали. И сегодня каждый из нас...
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